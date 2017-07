Un metge del CAP d'Artés estudia l'impacte econòmic de la telemedicina al territori

El berguedà Josep Vidal, metge de família del CAP d'Artés, ha rebut una beca de l'Institut Català de la Salut (ICS) per estudiar l'impacte econòmic que té l'aplicació de la telemedicina a la Catalunya Central. El projecte té com a finalitat demostrar que la medicina a distància que actualment està en funcionament al territori «és eficient i eficaç» des del punt de vista econòmic i gaudeix d'acceptació entre els professionals sanitaris.

A la Catalunya Central la telemedicina disposa principalment de dos programes: la teledermatologia i el teleúlceres. L'aplicació d'aquest servei permet al metge de capçalera recollir les dades clíniques del pacient, emmagatzemar-les i enviar-les perquè les interpreti un especialista. Els grans avantatges de la telemedicina són, segons Vidal, que «redueix les llistes d'espera, evita desplaçaments i facilita el contacte entre professionals».

Ara, Vidal s'ha proposat «avaluar l'impacte econòmic que té sobre el sistema» perquè creu que «també estalvia diners i ho vull demostrar». Considera que per algunes patologies «no cal anar a l'hospital ja que el CAP és molt més proper». L'estalvi de costos més important creu que és «sobretot per a la societat» perquè evita el desplaçament dels pacients i «s'estalvien temps i diners». L'estudi forma part d'un doctorat que Vidal està realitzant sobre telemedicina a la Catalunya Central. La beca que ha obtingut li permet alliberar el 25% de la seva jornada com a metge de família al CAP d'Artés, per dedicar-se a la recerca durant dos anys.

En el seu estudi, Josep Vidal avaluarà l'impacte econòmic dels serveis de telemedicina a la Catalunya Central comparant els costos de la teledermatologia amb els costos de l'atenció dermatològica habitual. En una segona part, també vol avaluar l'impacte qualitatiu dels serveis entre els professionals de la salut.

La telemedicina asíncrona (que no és realitza a temps real) es va introduir per primera vegada a la Catalunya Central l'estiu del 2010 amb un projecte pilot de teledermatologia a Manresa. La llista d'espera en dermatologia s'havia disparat a l'atenció primària a causa del context econòmic de retallades generalitzades en la despesa sanitària i es necessitava una solució ràpida i sense que suposés un cost econòmic addicional.

A causa de l'impacte immediat del projecte, la teledermatologia es va ampliar a tota la comarca del Bages el 2011 i a la comarca del Berguedà el 2012. Davant d'aquests bons resultats, el novembre del 2012 es va introduir a les comarques del Bages i el Berguedà el programa teleúlceres. És un projecte destinat a millorar l'atenció dels pacients amb ferides cròniques mitjançant la provisió de consell vascular expert.

Segons Vidal, la telemedicina es pot dur a terme en tots els CAP de la zona perquè «només fa falta una càmera de fotos o un ipad, introduir la imatge a la història clínica i ja està». En el cas de la teledermatologia, que és la més utilitzada a la Catalunya Central, si el metge de capçalera no veu clar el diagnòstic, «en comptes d'enviar-te a l'especialista, fa una foto i la introdueix a la teva història clínica perquè el dermatòleg des de Manresa hi pugui accedir per fer-ne una valoració, i en menys d'una setmana tens resposta», apunta.