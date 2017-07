Un acte de Súmate a Sant Joan defensa les «oportunitats» de la República Catalana

Catalunya té una oportunitat històrica de crear un nou estat a la mida de les seves necessitats. Aquest seria, a grans trets, el missatge que van transmetre, amb convicció i optimisme, tres representants del sobiranisme que van participar ahir al vespre en un acte organitzat per Súmate a Cal Gallifa de Sant Joan. El diputat de JxS Eduardo Reyes, l'exeurodiputat Ernest Maragall i la cupaire i primera tinent d'alcalde a Cerdanyola, Elvira Vila, van respondre diverses qüestions plantejades pel periodista local Quico Sallés a l'entorn del referèndum, davant l'assistència d'una seixantena de persones.

Tots tres van coincidir en «la bona feina» que s'està fent des del Govern per garantir el referèndum, a partir de la presentació, dimarts, de la llei que l'ha d'avalar, i que veuen com l'inici de la recta final cap a la consecució de la República Catalana «que ja no té aturador», malgrat les traves que arribin del TC i l'estat espanyol.

Reyes va defensar «el dret alienable de poder votar» per una República Catalana, que ha de garantir «la igualtat d'oportunitats per a tothom». Elvira Vila va parlar d'una «reconquesta de molts drets que s'han perdut» i de la necessitat de construir una república «feta des de baix i a la mida de les classes populars». Per la seva banda, Maragall va defensar el referèndum com una oportunitat «també per als votants del no, i que l'estat els nega», i va dir que la nova república s'aconseguirà per «dignitat col·lectiva» i servirà «per recuperar les igualtats perdudes, guanyar qualitat democràtica i construir un estat sense clavegueres». També es va parlar d'oportunitats per redefinir el model de pensions i de la redistribució de recursos.



Europa, en qüestió

Maragall va defensar fermament la permanència a Europa, «que també ens ha d'acompanyar en la independència». Vila i Reyes també l'accepten, però amb més reticències i amb crítiques a les polítiques actuals d'austeritat i de gestió de la crisi humanitària.

Tots tres van fer una crida a la màxima participació l'1-O en defensa de la democràcia.