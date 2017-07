Josep Pelegrín i Marc Trilla presenten el llibre «Els Vins del Pla de Bages» a Navàs

L´antic escorxador de Navàs acollirà aquest dijous a les 8 del vespre la presentació del llibre «Els vins del Pla de Bages», a càrrec dels seus autors Josep Pelegrín i Marc Trilla.

El llibre recull l´actual patrimoni vitivinícola de la comarca amb els seus cellers, i posa en valor la tasca feta quant a la recuperació de els varietats i el patrimoni vinculat amb el vi al llarg de les darreres dècades. També fa una descripció dels vins dels cellers de la DO Pla de Bages i de projectes nous.

Navàs té un paper destacat en la publicació fruit de la passió que existeix en aquest municipi per la viticultura. Es descriuen amb fotografies algunes de les vinyes que hi ha, i es parla de projectes nous com Vinyas d´Empremta i Ladiferenta, o altres de consolidats com el Celler de Can Serra dels Exibis.

L´escorxador, futur centre del vi

L´acte es fa a l'antic escorxador, un espai que ha d´esdevenir un centre de referència sobre la cultura del vi al municipi i a la comarca, perquè s´hi explicarà el passat, el present i el futur d´aquest cultiu al territori, així com la recuperació de les varietats autòctones, o la recerca amb vins experimentals i la formació. El projecte tindrà el suport dels ajuts Feder a través del Consell Comarcal del Bages.