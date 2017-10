El Col·legi d'Advocats farà un acte a Sant Joan per assessorar els ferits per l'1-O

Guàrdies civils a l´escola Joncadella de Sant Joan, un dels punts on van actuar

Guàrdies civils a l´escola Joncadella de Sant Joan, un dels punts on van actuar ARXIU | A. SOLERNOU

En el marc de la recollida d'informació per denunciar al jutjat les càrregues policials al Bages de l'1-O, el Col·legi d'Advocats de Manresa (ICAM) i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada organitzen per a dimarts vinent una reunió informativa, dirigida sobretot als santjoanencs que van resultar lesionats, per tal que puguin presentar una denúncia.

Sant Joan va ser un dels pobles més afectats, amb més d´una vintena de persones que van requerir d´atenció mèdica i sanitària de diferent índole, i nombrosos i importants desperfectes i destrosses en equipaments (a l'escola Joncadella i a l'IES Quercus). Aquests dies, també s'organitzen actes similars en els altres municipis afectats del Bages (Castellgalí, Callús i Fonollosa).

Segons ha informat aquest divendres l'Ajuntament de Sant Joan en un comunicat, el consistori i el Col·legi oferiran conjuntament un servei gratuït d´assessorament per a tots aquells veïns i veïnes que vulguin emprendre accions legals i penals per les càrregues.

Per aquest motiu, doncs, dimarts vinent, 17 d´octubre, la sala de plens de l´Ajuntament acollirà a partir de les 20 hores una reunió informativa. Durant la sessió, membres del Col·legi d'Advocats atendran les diferents peticions, dubtes i consultes dels assistents sobre els procediments i com poder actuar a l´hora de presentar denúncies contra aquells membres de la Guàrdia Civil que van dur a terme actuacions que poden ser constitutives d´un delicte i/o negligència. A més, s´'oferirà informació detallada i es presentarà públicament el servei d´assessorament.

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, posa en valor que el Col·legi d'Advocats de Manresa s´hagi dirigit al consistori per oferir aquest servei "de forma totalment desinteressada". En aquest sentit, Ariso afirma que "tot el món va veure la crueltat i la desproporcionalitat amb la qual alguns dels agents dels cossos policials de l´Estat espanyol van actuar impunement a Sant Joan de Vilatorrada". Com a Ajuntament, afegeix, "ens pertoca defensar fermament els drets i llibertats de tots els nostres veïns i veïnes, i poder comptar per aquesta tasca amb el suport directe de l'ICAM és tota una garantia de professionalitat, rigor i equanimitat".