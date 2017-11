Sallent es posa les piles per poder afrontar la Llei de Barris en 13 mesos

L'Ajuntament de Sallent ha declarat «urgents» tots els projectes pendents dins de la Llei de Barris i ha escurçat el màxim possible els terminis legals de cara a la seva contractació. L'objectiu és acccelerar els tràmits perquè entre la primavera i l'estiu de l'any que ve tots els projectes estiguin en construcció, tenint en compte que la pròrroga sol·licitada a la Generalitat per poder-los executar s'acaba el 31 de desembre del 2018 «i anem a contrarellotge», apunta l'alcalde, David Saldoni.

Sallent té concedida la Llei de Barris des del 2010, i inclou diversos projectes pressupostats en un total de 4,8 milions d'euros, dels quals ja se n'han destinat més de dos a la transformació de Cal Car-rera. Tanmateix, la crisi econòmica va aturar l'execució de la resta de programes per falta de finançament, fins que a començament d'any l'Ajuntament va sol·licitar una nova pròrroga a la Generalitat, i ara hi ha temps fins al 31 de desembre de l'any que ve. Davant d'això, el govern municipal s'ha posat a treballar en una priorització de tots els projectes, per mirar d'afrontar-ne la tramitació el més ràpidament possible, tenint en compte que «es necessita molta paperassa i molts informes, i això ho alenteix tot».

En concret, hi ha cinc grans projectes pendents d'executar (vegeu més detalls al desglossat d'aquesta pàgina), «que requereixen informes sectorials, modificacions urbanístiques, permisos o convenis amb la propietat (com ara amb Carreteres o amb l'ACA en determinats projectes)», apunta Saldoni. «Moltes d'aquestes tramitacions triguen mesos a resoldre's, i després encara falta la contractació», afegeix, i per això s'ha volgut incidir tant com s'ha pogut a escurçar els terminis en aquestes contractacions.

L'alcalde explica que «anirem executant els projectes a mesura que anem tenint a punt tota la tramitació necessària», amb la idea de començar per la reforma del pont vell i la canalització del tor-rent de l'Oller, perquè ja es disposa dels informes pertinents «i només ens falta la contractació».

Saldoni assegura que malgrat els entrebancs i la pròrroga que s'ha hagut de demanar, no haurà quedat fora cap dels projectes que inicialment es van incloure en la Llei de Barris, i confia que es podran executar tots en els terminis previstos.