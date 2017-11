Premien a Londres dos formatges elaborats a Sant Salvador

Els formatges Muntanyola, que AMPANS elabora a la finca Urpina (Sant Salvador de Guardiola), han estat premiats als World Cheese Awards. Més de 3.000 formatges d´arreu del món han competit per rebre el prestigiós reconeixement que s´ha atorgat a Londres en el marc de l´International Cheese Festival.

Un jurat format per més de 250 experts ha atorgat medalles d´or, plata i bronze en diferents categories en aquest tast mundial de formatges. La crosta, el cos del formatge, la tonalitat, textura, consistència i sabor són els aspectes que tenen en compte a l´hora d´identificar els formatges premiats. El formatge Blau de cabra s´ha endut una medalla de plata i el formatge Vell reserva de cabra s´ha endut una medalla de bronze.

No és la primera vegada que els formatges Muntanyola són premiats als World Cheese Awards. L´any passat el formatge blau de cabra es va endur una medalla d´or i el formatge blau de búfala una medalla de plata. A aquests quatre guardons cal sumar-hi la medalla que va obtenir el 2010 i les tres que va rebre l´any 2011.

Formatges Muntanyola elabora formatge artesà amb 4 varietats de llet: cabra, búfala, vaca i ovella, des de la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, on AMPANS hi desenvolupa un projecte agro-ramader i social que dóna feina i acolliment a persones amb discapacitat. Actualment a la formatgeria hi treballen 12 persones, 6 de les quals amb discapacitat.

Els formatges Muntanyola es poden trobar a diverses xarcuteries i botigues especialitzades, als supermercats Bon Preu, Caprabo i Llobet i als punts de venda propis d´AMPANS (Garden i Canonge).