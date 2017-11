Dues residències del Bages reben 14 de les noves places concertades pel Govern

Les residències de Sant Fruitós i Santpedor són els dos centre de la comarca que s'han beneficiat de la represa, per part de la Generalitat, de la concertació de places en equipaments per a la gent gran. Una aixeta, la de la creació de noves places públiques en residències que no són de titularitat de la Generalitat, que estava tancada des de feia cinc anys com a conseqüència de la crisi econòmica i de les retallades que s'havien implantat. Per tant, el fet que ara hi hagi dos centres de les nostres comarques que es beneficiïn d'aquesta represa no és un tema menor.

En concret, tant la residència de Sant Fruitós com la de Santpedor disposaran, cadascuna, d'un total de set places concertades. També en tindrà set la de Puigcerdà i tres la Pare Josep Maria Vilaseca d'Igualada.

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja va anunciar el mes de setembre passat la creació, només a la província de Barcelona, de 1.625 noves concertacions amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental. En aquell moment, el que es va fer és determinar un nombre de places concret per cada comarca, en funció de les necessitats i de les llistes d'espera. A partir d'aquell moment les residències van poder tramitar la petició i el departament ha resolt ara fent les adjudicacions a centres concrets.

Tot i que percentualment l'increment és petit, la nova oferta és rellevant perquè durant els dar-rers mandats no s'havia pogut concertar ni una sola plaça i perquè durant la darrera dècada han obert portes a la comarca del Bages diferents residències promogudes pels ajuntaments amb el compromís o la confiança que acabarien disposant d'una part d'aquestes places, ja que significa una aportació directa de la Generalitat. És el cas de les dues que ara tindran una part de concertació, que van ser promogudes pels ajuntaments (hi van posar el terreny i part del finançament) , que estan en règim de concessió i que es van posar en marxa els anys 2014 (Santpedor) i 2016 (Sant Fruitós). També en aquest periode i amb una fórmula similar va obrir portes una de les que hi ha Castellgalí (el 2012), que de moment no apareix en aquesta concertació.

A Santpedor, les persones que ja estaven a la llista d'espera de la residència, amb un alt grau de dependència, en començaran a fer ús. També s'ha aprovat que tots els residents amb un alt grau de dependència que no aconsegueixin una de les 7 places tinguin una prestació econòmica vinculada.

La nova oferta de places promoguda per la Generalitat suposa que el Bages passa de les 1.053 concertades que tenia a 1.067.