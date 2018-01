Un promotor vinculat al turisme esportiu vol reobrir com a hotel l'antic Vaji de Sant Fruitós

L'edifici on hi havia hagut el macrobordell més important de la Catalunya Central, el Club Vaji de Sant Fruitós, podria reobrir les portes de cara a l'estiu, però aquesta vegada com un hotel, tal com ja era en el seu origen. Segons ha pogut saber aquest diari, l'impulsor és un grup empresarial lligat al turisme esportiu que organitza i gestiona paquets en què s'inclouen rutes amb bicicleta i allotjament a través d'una xarxa d'hotels, però que no es vol donar a conèixer públicament a l'espera de poder tancar l'operació de compra les properes setmanes.

L'edifici de l'antic Vaji, situat a la carretera que va de Sant Fruitós a Navarcles i a prop de l'autopista C-16, estava en desús des que va tancar portes com a bordell l'abril del 2010, i ara és propietat del grup immobiliari Solvia, lligat al Banc de Sabadell, amb qui l'empresa estaria fent els tractes. Segons ha explicat l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, la intenció seria poder posar en funcionament el nou hotel de cara al proper estiu, un cop feta l'adquisició, el corresponent traspàs de la llicència hotelera (que mai no ha estat revocada), i algunes obres d'adaptació i reforma, tenint en compte que l'establiment ha estat tancat al públic durant gairebé una dècada.

Fa uns dies que els promotors van explicar a Batanés l'interès per l'edifici, atrets per la seva bona ubicació «en una zona on els falta un punt hoteler per cobrir», pensant en l'organitació de les rutes esportives que munten per tot el territori. L'alcalde considera que al darrere d'aquesta iniciativa «hi ha un projecte molt engrescador, que pot tenir viabilitat, i que pot revertir en llocs de treball, pernoctacions i compres al poble». I és que, «amb l'activitat que generen, ells mateixos poden autoocupar una part important de l'hotel», diu l'alcalde, però recorda que «igualment estarà obert a tot el públic, i això és bo», després que admet «el temor» d'aquests últims anys «de veure com això podia quedar abandonat per un llarg període de temps».

Si tal com es preveu l'operació es pot tancar aviat, el nou hotel podria estar en funcionament en qüestió de mesos, tan sols pendent «d'arreglar-lo per dins i amb la possibilitat de fer-hi una piscina interior», segons ha apuntat l'alcalde. L'immoble té 2.700 metres quadrats de superfície construïda, i disposa d'unes 80 places hoteleres en tres plantes.



El bordell ja és història

L'alcalde de Sant Fruitós celebra l'interès per trobar una sortida a l'edifici diferent d'un prostíbul, i que torni a recuperar l'activitat per a la qual es va crear el 1992, i sota la qual va funcionar durant la dècada dels 90 amb diversos noms, el més conegut va ser el d'Hotel Alfa. El 2002 va deixar de ser un hotel per convertir-se en prostíbul a mans del Grupo Vaji, amb seu a Jerez i amb diversos bordells arreu de l'Estat. El 2010 va posar fi a la seva activitat al·legant dificultats logístiques i organitzatives per gestionar aquest local des de Jerez, i també per la crisi, i des d'aleshores ha estat sempre més tancat. A més, ara fa uns cinc anys (amb el canvi de govern a l'Ajuntament de Sant Fruitós) va sortir a la llum que el club va estar operant de forma il·legal per falta de llicència d'activitat.

El Grupo Vaji va provar de vendre l'edifici en diverses ocasions a altres empreses i, segons el mateix grup, també a institucions i entitats, però sense èxit, fins al punt que durant un temps s'havia apuntat la possibilitat que tornés a reobrir com a prostíbul, però mai no ho va fer.