Un cotxe de la C-55 surt de la calçada per evitar atropellar un ciclista, a Castellgalí

Un cotxe que circulava pel tram sud de la C-55, entre Castellgalí i Manresa, es va accidentar ahir al migdia davant del camp de golf de La Roqueta. El conductor del vehicle, que va sortir de la calçada per evitar atropellar un ciclista, va resultar il·lès. L'accident va provocar retencions en el carril en sentit contrari, per l'efecte tafaner.

Els fets van tenir lloc poc després d'1/4 de 2 del migdia al quilòmetre 24, a l'altura de l'accés al camp de golf, poc abans d'arribar a la gasolinera Sant Jordi. El cotxe, que circulava en sentit Manresa, va sortir de la calçada, va recórrer uns metres per fora de la tanca, va tombar un senyal de velocitat i va acabar mig bolcat en un marge. El conductor, un jove veí d'Avià, va resultar il·lès i va poder sortir del vehicle pels seus propis mitjans.

L'accident va tenir lloc en un tram de doble carril en sentit Manresa. Segons va explicar el jove a aquest diari, es va trobar de cop i volta un ciclista al seu carril i no li donava temps de reduir la marxa i no envestir-lo. «He volgut canviar-me de carril, però en aquell moment hi havia un altre cotxe. Per no xocar-hi, i per no atropellar el ciclista, he hagut de fer un cop de volant cap a la dreta», explicava. En fer-ho, el seu cotxe va sortir de la calçada.

Segons va afegir, el ciclista es va parar de seguida per interessar-se pel seu estat, però, en canvi, «cap conductor que ha vist l'accident no s'ha aturat», va lamentar.

Fins a l'indret s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i el SEM, que va confirmar que el jove no presentava ferides. L'accident va provocar cues en el carril en sentit Barcelona a causa de l'efecte tafaner, unes retencions que arribaven fins al pont de Sant Pau.