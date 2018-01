Al Bages és on es fa més control de coloms amb pinso anticonceptiu

Dos municipis catalans, un dels qual Cardona (l'altre, Molins de Rei), van ser pioners a l'estat espanyol l'any 2013 a controlar la població de coloms mitjançant el subministrament d'un fàrmac anticonceptiu. Quatre anys després, ja són una trentena de ciutats catalanes les que fan servir aquest mètode per controlar la població de coloms i, al conjunt de l'Estat, se supera la quarantena. I a Catalunya, al Bages és el territori on està més estès. En concret, ja són sis els municipis que l'apliquen.

L'empresa anoienca ZooEthics és l'encarregada de subministrar aquest producte arreu de l'Estat i el seu director tècnic, Josep Costa, ha fet un balanç molt positiu dels primers anys d'implantació. De mitjana, la reducció de la població de coloms en el primer any de subministrament del pinso anticonceptiu és d'un 30% i, al cap de quatre anys, la reducció s'enfila fins al 70%.

Quatre anys després de començar a subministrar anticonceptius als coloms als municipis de Cardona i Molins de Rei, els resultats demostren que la població d'aquestes aus s'ha reduït el 70%. Segons Costa, els resultats són els mateixos que els que s'estan obtenint a Itàlia, d'on és originari el producte, i on fa molts anys que s'ha implantat aquest sistema de control de la població de coloms.

Davant d'aquests resultats, Costa ha dit que moltes ciutats han decidit acollir-se a la iniciativa i, en aquests moments, ja hi ha més de quaranta municipis de tot l'Estat que fan servir aquest mètode. A Catalunya, les poblacions que fan servir el pinso anticonceptiu sumen una trentena, entre les quals hi ha Barcelona, que s'hi va afegir a principi de l'any 2017. Costa ha explicat que Barcelona els ha servit com un «laboratori gegant», ja que la ciutat té 45 punts de distribució, mentre que la resta de municipis en tenen uns quatre de mitjana.