Sant Fruitós lliura el premi Montpeità a títol pòstum a Josep Noguera 'Fusteret'

Des de l´any 1989 al 2010 l´entitat editora del setmanari local Montpeità, en col·laboració amb l´Ajuntament, atorgava anualment els Premis Montpeità, adreçats a entitats, empreses o persones que haguessin destacat en els àmbits de la cultura, l'esport, l'acció social, empresarial i a un santfruitosenc no resident al poble.

Ara, l´Associació Brogit Difonem Cultura de Sant Fruitós de Bages, nova editora del setmanari, ha considerat oportú tornar a recuperar el Premi Montpeità, que serà un sol guardó per ressaltar la figura d´un santfruitosenc, i que escollirà un jurat format per entitats de la població.

Enguany, però, s´ha decidit atorgar un premi honorífic i d´homenatge pòstum a Josep Noguera i Catllà –Fusteret-, que ara farà un any que va morir. Enric Rafart, director dels Pastorets de Sant Fruitós va fer una glosa biogràfica de l´homenatjat, mentre es projectava un audiviosual amb fotografies on es feia un repàs de la trajectòria de Josep Noguera, tant en la seva vida familiar com en les diferents facetes que va desenvolupar al seu poble: de mestre artesà xarcuter, cap de colla dels cuiners de la Festa de l´Arròs, actor teatral al Grup Montpeitans i dels Pastorets, cantaire de la Coral, jugador del Fruitosenc, regidor de l´Ajuntament, entre altres.

L´alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, va ser l'encarregat de lliurar el premi a Genís i Sandra Noguera, fills del Fusteret. Abans, Josep Sanfeliu, director del setmanari, va lliurar a l´Ajuntament, per ser dipositat a l´arxiu municipal, documentació i fotografies del Setmanari Montpeita, dels seus primers 25 anys, amb presència dels antics directors: Jaume Grandia, Damià Aranda i Eva Fàbregas.