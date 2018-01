Sant Fruitós engega una campanya per regularitzar els guals del municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha engegat una campanya per tal de regularitzar els guals del municipi anul·lant la quota que s'ha d'abonar i rebaixant el cost d'obtenció de la placa. El consistori ha modificat aquest 2018 l'ordenança fiscal que regula els guals per tal d'impulsar que els veïns regularitzin la situació d'entrada i sortida dels seus garatges a fi d'adaptar-se a la normativa vigent.

La campanya municipal implica que tots els veïns que sol·licitin un gual no hauran d'abonar la quota tributària a l'Ajuntament durant els exercicis del 2018 i 2019 i hauran d'abonar únicament 21€ per tal d'obtenir la llicència, que implica el lliurament de la placa corresponent. Durant el 2017, el cost de la llicència era de 30€ i la quota anual a abonar era de 22,50€.

En el marc de la campanya, l'Ajuntament es farà càrrec de les obres que siguin necessàries en el cas que calgui modificar la vorera i per tant no caldrà sol·licitar cap tipus de llicència d'obres ja que els treballs els realitzarà directament l'Ajuntament. El consistori recorda que no disposar de gual pot implicar sancions d'entre 100 i 300 euros segons l'Ordenança Municipal.

Per tal d'informar a la ciutadania sobre aquesta campanya i resoldre els dubtes que puguin sorgir, es durà a terme una sessió informativa oberta a tothom el proper dimecres 31 de gener, a partir de 2/4 de 8 del vespre al Nexe-Espai de Cultura.