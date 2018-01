La Marxa del Terme torna a triomfar amb 2.700 participants

Unes 2.700 persones van formar part ahir al matí de la 21a Marxa del Terme de Sant Fruitós. Els participants es van reunir al Bosquet de Sant Fruitós de Bages per sortir, i hi havia tres grups de gent: els Cavalls que feien la distància llarga, de 26,5 quilòmetres, els Burros catalans amb la mitjana, de 16,5, i les Cabretes, que participaven en la familiar, de 7,5. Cada categoria va sortir amb una mitja hora de diferència per igualar una mica l'arribada de tots els excursionistes i trobar-se al final.



El protagonista de la jornada va ser el sol. El bon temps era ideal per acompanyar la caminada, encara que pel camí hi havia algunes zones amb una mica de fang per les pluges de divendres passat. Tot i això, el recorregut no tenia complicacions afegides, ja que no és una prova competitiva i per tant no hi ha zones gaire muntanyoses i complicades.



A l'arribada, situada al Cobert de la Màquina de Batre, quedava clar quin és l'esperit de la cursa. Gent de totes les edats omplia la plaça Onze de Setembre del municipi bagenc, des de nens ben petits fins a gent gran que, al seu ritme, havien completat la marxa. En molts casos també es veien gossos que acompanyaven els seus amos. Especialment a partir de les 12 del migdia, la gent es va aplegar al cobert. Allà hi havia menjar i beure per a tothom, i les mirades se centraven en els diversos grups de batucada que actuaven. Alguns, però, s'estiraven per descansar mentre prenien el sol i s'acabaven adormint.



Tot i no arribar als 3.000 participants, xifra rècord aconseguida el 2016, en aquesta edició es va superar lleugerament el nombre de l'any passat, quan hi van participar 2.500 persones. En tot cas, els números són molt ben valorats per l'organització. Una de les claus de l'èxit d'aquests últims anys és la creació del recorregut familiar, que no arriba als 8 quilòmetres i fa possible la participació de nens, gent més gran i persones menys acostumades a fer caminades. Un dels organitzadors de la marxa, Lluís Latorre, assegurava que «és un plaer veure la canalla que ve a caminar, cosa que abans no ens passava. És espectacular, teníem la demanda però no ho oferíem fins fa 3 anys. No ho vèiem clar en la nostra marxa, però ens la vam jugar i ara és obligatori».



En l'aspecte de les incidències, els organitzadors més veterans asseguraven que havia estat una marxa «una mica més moguda» del normal, ja que es van perdre tres nens d'uns nou anys que ràpidament van ser trobats mentre s'ho passaven d'allò més bé jugant. També es van necessitar un parell d'atencions mèdiques per lesions lleus.



Amb la marxa ja celebrada, ara el Centre Excursionista Posa't en Marxa encara tindrà uns dies de feina a fer balanç i recollir-ho tot, però amb el cap ja posat a la 22a edició de la marxa.