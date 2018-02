Les tasques de conservació dels guarniments es fan durant tot l'any

La Festa dels Traginers és més que un homenatge a l'antiga vida camperola i una reivindicació de les arrels del municipi. Les selles i els guarniments que s'exhibeixen a la cavalcada eren utilitzats pels antics pagesos quan muntaven a cavall -l'antic mitjà de transport per excel·lència- per desplaçar-se i transportar mercaderies. Ara, s'han convertit en autèntiques relíquies del passat de Balsareny. La comissió organitzadora de la festa no només s'encarrega de preparar el programa d'actes, sinó de recuperar i conservar aquestes peces antigues. D'aquesta manera, la Festa dels Traginers és més que una celebració i la cavalcada es converteix, de fet, en un museu ambulant. Els membres que fan possible la tradició guarden totes aquestes peces, que formaven part dels camperols del poble, com un tresor a la Casa Torrents.



Al llarg de l'any, els membres de la celebració de Balsareny fan tasques de conservació i porten a reparar a restauradors les peces que es fan malbé. «Som prop d'unes deu persones que quedem, més o menys, un cop al mes per treure la pols a tot el material», explica Xavi Vall, membre de l'organització. A la cercavila que té lloc cada any al poble bagenc sempre hi ha antigues selles, bastos i albardes -els estris que es col·locaven al cavall per transportar pedres, garbes o fems- que s'acaben fent malbé. «Tot i que pot semblar difícil trobar algú que ho pugui arreglar, la veritat és que sembla haver-se posat de moda la feina de reparar material antic com el que emprem per a la festa. Nosaltres el portem a un restaurador d'Avià i un altre de Vic», explica Vall.



Els membres de la comissió festiva reivindiquen des de fa anys que la Casa Torrents es converteixi en un museu que tingui la Festa dels Traginers com a eix central. Creuen que d'aquesta manera, a ulls dels més profans i de la gent que no està implicada en la festa, les peces prendrien el valor etnogràfic que els responsables de la festa asseguren que tenen. «Les administracions diuen que ara no tenen pressupost per a un projecte d'aquesta envergadura, però per a nosaltres seria una fita important», afegeix. Els responsables creuen que ajudaria al manteniment de les peces.



Les albardes, bastos i selles que conserven provenen de cases de pagès d'antics traginers i de famílies que han cedit material a la comissió organitzadora de la festa. «Algunes peces tenen més de cent anys», afirma.



«Per evitar la degradació de tot aquest material és molt important treure la pols i rentar tot el material de cuir amb oli de pota de bou», indica Jacint Orriols, una de les persones que s'encarreguen d'organitzar la cavalcada i les curses, a part de comentar per megafonia la particularitat de tots els carruatges en la passada.



En els darrers anys, i gràcies als actes per als més joves del poble que tenen per objectiu involucrar-los a la festa, també s'han afegit nens a la tasca de la restauració. «Hi ha nens que s'animen i estem mols satisfets d'haver-ho aconseguit», afirma el president de la comissió de la festa, Àngel Ribalta.