L'espai cultural de Sallent engega els laboratoris de creació per a infants i joves

L'espai cultural de Sallent ja ha engegat els laboratoris de creació, una iniciativa on participen nens i nenes, de diferents edats, de totes les escoles del municipi. Durant una setmana el teatre acull, en diferents horaris, els infants i joves per treballar les arts escèniques com si fossin una matèria més de l'escola, amb l'objectiu de desenvolupar i estimular aquestes disciplines, entendre-les com una eina i incorporar-les en el seu dia a dia.

El taller comprèn tres espais on es treballa la composició, utilitzant materials i interactuant entre ells, els estímuls sensitius, a través d'exercicis per desenvolupar la percepció, i l'obra d'art, treballant la dansa i el moviment a partir d'un quadre i allò que transmet. La setmana conclou amb una representació final oberta a tothom on s'exposen els tallers realitzats.

Els laboratoris s'allargaran fins al mes d'abril i finalitzaran amb una festa conjunta i amb la visita de la companyia Factoria Mascaró.