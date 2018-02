Tres consistoris convergents reclamen al Govern el deute de les escoles bressol

Els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Sant Vicenç de Castellet, amb governs convergents, són tres dels consistoris que han aprovat en els seus plens municipals mocions per reclamar a la Generalitat el finançament de les escoles bressol, que va suprimir l'any 2013 el govern de CiU. Navarcles, governat pel grup independent Sumem, és un altre dels municipis que també insten el Govern a pagar el deute contret i a reprendre el cofinançament de les llars d'infants municipals.

Les mocions aprovades es fan ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la qual es dóna la raó a diversos ajuntaments del país, entre els quals hi ha els del Pont de Vilomara i Castellbell i el Vilar, en el contenciós per al retorn dels ajuts de cofinançaments retirats, i es reclama que sigui la mateixa Generalitat qui resolgui amb caràcter general, compleixi els seus compromisos i preservi el mapa d'educació pública de 0 a 3 anys. El contenciós el van promoure essencialment ajuntaments que estaven agrupats dins de la Federació de Municipis de Catalunya, amb governs del PSC.

Mentre que a Súria, on governen CiU i ERC, la moció que insta la Generalitat al pagament del deute contret per a la gestió de l'escola bressol municipal Petit Estel, entre les anys 2012 i 2015, la va presentar el grup municipal del PSC, les proposicions de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Navarcles van ser presentades pels grups municipals d'ICV i l'Entesa. En tots els casos, són grups que estan a l'oposició d'aquests ajuntaments.

En el cas de Sant Joan, la proposició es va aprovar amb els vots a favor de l'oposició (Compromís amb Sant Joan, PSC, PP i la regidora no adscrita) i amb l'abstenció de l'equip de govern (CiU i ERC). La moció insta el govern de la Generalitat de Catalunya «a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s'incorpori al proper pressupost del 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013 ».

El cofinançament de les escoles bressol municipals per part de la Generalitat va ser un compromís del Govern l'any 2010, que va ser retallat fins a desaparèixer l'any 2013, quan va ser assumit per part de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, el regidor de Compromís per Sant Joan, Albert Marañón, argumenta que «l'educació de 0 a 3 anys és una peça fonamental pel desenvolupament dels infants i el govern del país se n'està desentenent». A més, considera que qui ha de finançar el servei no és la Diputació ja que «en definitiva són els mateixos ens locals».

El recurs el van presentar una trentena d'ajuntaments contra la reducció de les aportacions que la Generalitat va iniciar l'any 2011 en l'ensenyament de 0 a 3 anys, que partia dels 1.800 euros anuals de subvenció per infant i que es va anar disminuint fins que als pressupostos per al 2015 ja no s'hi preveia destinar cap partida. Els dos primers anys la Generalitat no va abonar els diners compromesos, i els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 ja no va arribar ni a adquirir el compromís.

El departament d'Ensenyament ja va anunciar el mes passat (vegeu l'edició del 16 de gener) que recorrerà la sentència del TSJC que l'obliga a pagar 1.300 euros per alumne de tres cursos (2012-13, 2013-14 i 2014-15).