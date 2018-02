El Enginyers Industrials homenatgen Emili Viader, "home avançat al seu temps"

L'Auditori Pompeu Fabra de la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya a Barcelona ha acollit aquest dijous al vespre l´acte homenatge Emprenedoria i enginyeria al segle XX. Emili Viader i Solé (1872-1943), dedicada a la figura de qui va ser el descobridor de la conca potàssica al Bages. La jornada ha estat organitzada per l´Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya i la Demarcació a la Catalunya Central dels EIC, amb la col·laboració de Geoparc de la Catalunya Central i l´Arxiu Històric de Cardona.

Jordi Renom, president de l'Associació dels EIC, ha estat l´encarregat de donar la benvinguda a l'acte i ha posat en relleu la importància que té homenatjar perfils com el d'Emili Viader i Solé.

Tot seguit, ha estat el torn de Mireia Fèlix, presidenta de la Demarcació a la Catalunya Central dels EIC, qui ha exposat que amb aquest acte "es pretén donar a conèixer alguns dels aspectes més rellevants de la vida i professió Viader".

Per la seva banda, Josep Canals, president de Geoparc de la Catalunya Central, ha agraït la celebració d'aquesta jornada, ja que "gràcies a iniciatives com aquesta es pot posar cara a les persones".

Seguidament, l'historiador i director de l'Arxiu Històric de Cardona, Andreu Galera, ha glossat algunes de les facetes de la polièdrica trajectòria d´aquest enginyer industrial per tal de que "la seva obra sigui coneguda i reconeguda per les actuals i futures generacions".

Galera ha explicat que Viader va obtenir el títol d'enginyer industrial per l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona. Uns anys després, concretament el 1900, es va convertir en administrador de les salines de Cardona. "El 1911, un any abans del descobriment de la potassa a Súria, es va associar amb René Macary per formar la societat Macary i Viader", ha exposat el director de l'Arxiu Històric de Cardona.

"A finals de 1912, Macary i Viader van demostrar que les sals que s'extreien d'un pou miner obert a la zona d'El Salí de Súria eren potàssiques, i es va convertir en el primer jaciment de potassa descobert a tota la Península Ibèrica", segons Galera.

En el torn de Carles Viader, besnét d'Emili Viader, s´ha exposat que Emili Viader i Solé va ser "un home avançat al seu temps que va voler industrialitzar una explotació ancorada en el passat" mitjançant la seva connexió ferroviària amb Barcelona i la Seu, la construcció de plantes de sosa per l'aprofitament de les sals de rebuig i, en especial, la recerca de les sals potàssiques.

Cardona té, des del 2012, un espai dedicat a la figura d'Emili Viader, la plaça que dóna entrada al complex del Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

Josep Canós, degà del Col·legi Oficial d´Enginyers Industrials de Catalunya, ha estat l´encarregat de clausurar la jornada.