Navarcles connecta tots els edificis municipals amb una xarxa pròpia de fibra òptica

L'Ajuntament de Navarcles ha connectat totes les dependències municipals amb una xarxa pròpia de fibra òptica. Fins a mitjan del 2016, la majoria de dependències disposaven, cadascuna, d´una línia telefònica per trucades i d'una ADSL per a la connexió a Internet. A partir d'aleshores, el consistori va començar a interconnectar aquests edificis mitjançant unes línies de fibra òptica que van a parar a l'edifici principal de l'Ajuntament. D'aquesta manera, tots aquests edificis, malgrat la seva separació física, han passat a formar una sola xarxa interna.

A mateix temps, es va substituir la sortida a Internet d'ADSL de l'Ajuntament per una de fibra òptica. Com a conseqüència, actualment totes les seus municipals comparteixen una única connexió de sortida a Internet. Entre aquestes dependències hi ha les oficines de l'Ajuntament, l'edifici de Serveis Socials i de l'Esplai d'Avis, el Pavelló Municipal, la Brigada Municipal, La Creueta Centre Cultural, l'antic Edifici Jove Katna, el Coro, l'Escola Bressol Tinet i les Piscines Municipals.

Segons han informat des de l´Ajuntament, els avantatges d'aquest model són «econòmiques perquè es paga una sola connexió a Internet; tècniques ja que la velocitat i fiabilitat de la fibra òptica és superior a la de les línies anteriors i de gestió perquè tots els treballadors poden compartir fitxers». A més, apunten, que «el manteniment d'una sola xarxa és més còmode que el de 10 de diferents».

D´altra banda, el consistori també està aplicant la mateixa filosofia a nivell telefònic i totes les seus passaran a formar part d'una sola centraleta, «en aquest cas, d'una centraleta virtual», apunten. El sistema de telefonia tradicional se substituirà per un sistema amb veu IP, on les trucades es faran per Internet, aprofitant la connexió de fibra òptica amb les mateixes avantatges.

Amb tot, l'Ajuntament de Navarcles preveu un estalvi anual d´uns 8.000 euros. El següent que preveu implementar el consistori serà integrar la telefonia mòbil en aquest sistema de Veu IP, el que de nou suposaria millores en l'aspecte econòmic i tècnic.