Navarcles engega un procés per trobar idees per revitalitzar el nucli antic

L'Ajuntament de Navarcles ha engegat un procés participatiu per concretar mesures que permetin revitalitzar i evitar la degradació progressiva que experimenta el nucli antic del municipi. Per aquest motiu, està recollint l'opinió de propietaris, comerciants, veïns i entitats amb l'objectiu de detectar els principals problemes i elaborar entre tots un pla de treball que permeti definir les actuacions per als propers anys. En aquest sentit, dimecres es va celebrar una trobada participativa a l'espai cultural del Coro.

Actualment, el nucli antic de Navarcles té moltes cases buides, algunes amb problemes estructurals que no són fàcils de resoldre, i amb pisos de poca qualitat pel pas del temps. Tot plegat provoca un problema de degradació progressiva, malgrat l'esforç dels veïns que hi viuen.

L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, assegura que amb el procés engegat pel consistori es vol definir «quines vies de rehabilitació es poden posar en marxa, amb quina col·laboració dels propietaris i quin tipus de model hem de fer servir per intentar avançar» en la revitalització del nucli històric, més enllà de les activitats o les actuacions a la via pública.

Com es pot ajudar a la rehabilitació de les façanes i les cases per donar més qualitat de vida i la millora dels aparcaments són algunes de les qüestions a les quals es vol donar resposta amb el procés participatiu «Amb tu repensem el nucli antic». Un altre dels aspectes que es posen a debat és la definició dels usos que ha de tenir l'edifici de Ca l'Aguilar, una casa de pagès del nucli antic de propietat municipal. El consistori en va rehabilitar, fa uns anys, la façana i l'estructura de l'equipament però el seu interior està per obrar i no té definits els seus usos.

El procés participatiu està obert a propietaris, entitats i veïns en general amb l'objectiu de fer un diagnòstic dels principals problemes que hi ha i elaborar un pla de treball que permeti definir les actuacions necessàries en els propers anys. Una de les primeres actuacions que es van dur a terme van ser enquestes de carrer per recollir l'opinió dels navarclins sobre el nucli antic i entrevistes a propietaris, comerciants i entitats.

Durant aquest mes de març, hi ha previstes reunions amb propietaris i tallers oberts a tothom, com el que es va dur a terme ahir a tarda, per fer el diagnòstic i definir propostes. El consistori espera poder tenir les conclusions durant el mes d'abril per tal que es pugui elaborar «un programa de govern de les actuacions que hem de fer en els propers anys i com s'ha d'invertir» en aquest projecte. Ferrer considera que la proposta ha de disposar d'un ampli consens polític i la implicació de tots els partits perquè sigui «un programa d'acció que es pugui tirar endavant» independentment dels futurs governs.

Per tal de millorar el parc d'habitatges del municipi, que en alguns casos s'està deteriorant, l'Ajuntament de Navarcles ja va posar en marxa, fa un any i mig, un projecte de masoveria urbana, que promou el lloguer de pisos a canvi de millores. La iniciativa, que no acaba de prosperar, consisteix a posar en contacte persones que volen accedir a un habitatge amb propietaris que tenen un pis o una casa que no es lloga ni ven perquè necessita alguna reforma o manteniment.