L'ICL haurà de ser campió de la LEB Or si vol tornar a l'ACB

L'assemblea General de l'ACB ha acordat en la reunió d'aquest dilluns a Madrid la ruta de transició cap a una competició amb 16 equips en la campanya 2019-20, que preveu, entre d'altres assumptes, dos descensos i un ascens ja per a la 2017-18. Aquesta decisió significa que l'ICL Manresa haurà de ser campió de la LEB Or si vol retornar a la màxima categoria.

Durant la reunió dels 18 clubs, a la qual no ha pogut acudir el secretari d'Estat per a l'Esport, José Ramón Lete, per estar immers en la presentació de la Lliga Endesa 2017-18, s'ha decidit crear una comissió que en les properes setmanes decideixi "el perfil, procés i metodologia per escollir una nova presidència de l'Associació", segons ha informat l'ACB.

En relació a la ruta a seguir en el futur de la competició de lliga, amb la transició cap als 16 equips en la temporada 2019-20, els clubs han acordat "dos descensos i un ascens en les temporades 2017-18 i 2018-19, aconseguint la xifra de 16 clubs participants el 2019 ".

"Des de la temporada 2019-20 en endavant es produiria un ascens i un descens", s'afegeix. Així mateix, s'ha establert un "compromís d'estabilitat pels pròxims set anys", i s'ha decidit "continuar amb un pressupost mínim revisable cada temporada".

A més, s'ha acordat "mantenir els criteris actuals de repartiment econòmic entre els clubs" i "establir mesures de control econòmic-financer recomanades pel CSD per als clubs de l'ACB, inclòs l'equip que ascendeixi de la LEB Or", segons s'indica.

Els acords es traslladaran, mitjançant una comissió de clubs, aquest mateix dimarts al "Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet amb l'objectiu d'assolir una entesa global abans que les lligues avancin".