Els clubs de la LEB Or defensen dos ascensos a l'ACB

Els clubs integrants de la LEB Or, entre ells l'ICL Manresa, s'han reunit avui amb la Federació Espanyola de Bàsquet per acordar i ratificar "una posició conjunta en defensa de les condicions de competició" aprovades per unanimitat en la Assemblea General de la FEB del passat mes de juliol.

Tots els equips, menys el Barça B, "no valoren en aquest moment cap possibilitat que no passi pel manteniment dels dos ascensos, amb dos descensos, que van determinar com a ferms per a la temporada 2017-18 després de la votació del passat estiu".

Els membres de LEB Or remarquen, a més, "la il·legalitat que podria provocar un canvi de les condicions que regulen la competició un cop començada la seva disputa". Un conflicte que arriba provocat pel fet que l'ACB, en la seva última assemblea, aprovés un full de ruta amb un únic ascens des de la LEB Or per poder tenir una Lliga Endesa de només 16 equips el 2019.