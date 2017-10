L'ICL resol un final disputat i assoleix a Palència el primer triomf fora

La primera part ha estat dominada pel Chocolates Trapa Palència, que ha arribat a tenir sis punts d'avantatge al segon quart (33-27). Això que l'ICL ha començat bé, amb els punts de Hamilton, que n'ha acumulat fins a nou en els primers deu minuts. Els manresans han agafat un mínim avantatge de 6-10, però un parcial favorable als palentins, de la mà d'Urko Otegui, ha donat diferència als locals (16-12), que han marxat al primer descans amb 23-21 per als amfitrions, després que el Manresa aconseguís equilibrar el partit.

El segon quart ha estat per al Chocolates Trapa, més efectiu en atac, que ha aconseguit el màxim avantatge. L'ICL, però, no ha abaixat els braços i s'ha mantingut al partit bàsicament amb els punts d'un Trias que ha arribat amb 9 al descans. El resultat de 44-42 ho deixava tot obert per a la segona meitat.

En el tercer quart les defenses han estat més encertades i han dificultat molt els atacs rivals. L'ICL ha aconseguit situar-se quatre punts a davant (48-52 primer i 53-57 després), però un triple de Pino ha tornat a situar el Palència dins del partit. Els darrers minuts han estat un carrusel d'avantatges dels dos equips, amb un triple de Muñoz (60-61). Un bàsquet per banda, d'Otegui i de Lluís Costa, ha situat el 62-63 al final d'un quart que l'ICL, tal com volia el seu tècnic, Aleix Duran, ha començat amb possibilitats de triomf.

L'ICL ha iniciat bé el quart (64-67), però un triple de Cvetinovic i un bàsquet de Grimau han tornat a posar el Palència davant (69-67). els locals han tornat a adquirir tres punts d'avantatge, però un triple de Lundberg ha situat l'empat a 72 que tornava a donar aire a 3.12 per al final.

Aleshores han arribat tot un seguit de jugades de lluita sota la cistella local de les quals n'ha sortit triomfador Jordi Trias, amb un bàsquet i un tir lliure dels dos que ha intentat a 25 segons pel final. El Palència havia d'anotar un triple i l'ha intentant Pressley, però la pilota ha picat el ferro i Lundberg ha capturat el rebot faltant tres segons. El danès ha anotat un dels dos tirs lliures que ha intentat i ha donat al seu equip el tercer triomf de l'any, primer a domicili.