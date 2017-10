«La mentalitat guanyadora ens ha de fer millorar el joc»

Aleix Duran va acabar amb una gran tensió el partit. No volia fer declaracions a peu de pista, a cop calent, ni tampoc que les fessin els jugadors fins que tots s'haguessin reunit al vestidor. Havien salvat una situació que es veia molt complicada al descans gràcies a la implicació de tothom, i per això estava content. Però també va reconèixer, més tranquil, al cap d'uns minuts, que l'inici del partit d'ahir havia estat nefast i que d'ara endavant no pot tornar a passar.

Duran va etzibar que «hem iniciat el partit fent tot el contrari d'allò que havíem parlat durant tota la setmana. Volíem respectar l'Araberri, que és un equip que fa les coses molt bé, però per aquelles coses del cervell no ho hem fet i hem entrat en un intercanvi d'atacs amb ells». L'entrenador va explicar que «a la mitja part hem dit que això ho havíem de resoldre en defensa, que no podia ser que ells haguessin anotat 43 punts i, tot i que en atac hem continuat confusos i triant malament, amb falta de rigor, aquest cop la loteria del final ens ha afavorit». Perquè segons ell, «el final ha estat una moneda a l'aire. No havia vist mai un tram decisiu de partit amb tantes errades com avui».

Tot i aquests retrets, però, treu conclusions positives com «la mentalitat guanyadora, que aquest equip té. Vam guanyar a Palència, amb més mèrit nostre que avui, i aquest cop també, tot i no fer-ho bé del tot». A més, va tenir paraules d'elogi per a tres homes sorgits de la banqueta. «Jordan Sakho per fi ha acabat el partit sense fer cinc faltes i ha demostrat el que ja fa als entrenaments. Guillem Jou ha defensat molt fort i Javi Mugica ha exercit de veterà. Sense ells no hauríem guanyat. Està bé aquesta mentalitat vencedora, però espero que això ens doni ambició per millorar el joc».



Mèrits del rival

Per la seva banda, l'entrenador de l'Araberri, el gallec Antonio Pérez Caínzos, va lamentar una derrota que «segurament s'ha degut més a demèrits nostres que a mèrits del Manresa. Encara estem verds per superar pressions com les que ens han fet al final i segurament jo també m'he equivocat no fent estar Dee a la pista per jugar-se l'últim llançament».