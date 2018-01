L'ICL comença la segona volta amb mal peu

La ressaca per la classificació per a la Copa Princesa no ha estat bona per a l'ICL Manresa, que ha estrenat la segona volta de la LEB Or amb una derrota a la pista del Càceres (74-68). Un parcial de 9-0 dels extremenys a l'inici de l'últim quart ha resultat determinant.

De res ha servit a l'ICL el gran partit de Jordi Trias, que ha estat a punt de signar un triple-doble: 17 punts, 11 rebots i 8 assistències. L'equip no ha tingut control del partit i ho ha acabat pagant car.

I això que durant el primer temps, els homes d'Aleix Duran han mostrat cert domini, sobretot en el segon quart, quan ha reaparegut el lituà Jokubas Gintvainis. Però els vuit punts de renda màxima s'han convertit en només cinc al descans (35-40).

A la represa, el Càceres ha signat un parcial de 9-0 que l'ha situat per davant en el marcador (46-45). En aquest moment ha arribat una reacció manresana que no s'ha produït al darrer quart, quan de nou els locals aconseguien 9 punts seguits sense rèplica (60-52).

Quan faltaven tres minuts per acabar, la diferència a favor del Càceres ha arribat a ser de deu punts (66-56). Semblava definitiva, però l'ICL ha fet un parcial de 0-7 que l'ha acostat (66-63) i l'ha fet somiar amb la remuntada, però dos triples de Ward i Parejo han sentenciat.