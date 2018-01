Els 'rics' també ploren i pateixen a la LEB

L'entrenador de l'ICL Manresa, Aleix Duran, va dir en la prèvia de la seva visita a Càceres que, a la segona volta, «ja sigui perquè els equips s'hauran acoblat més, es coneixen millor o pels fitxatges que hi haurà, la lliga serà molt més igualada». Ha fet falta una sola jornada per donar-li la raó i provocar una sèrie de víctimes entre la noblesa de la classificació, entre les quals, lamentablement, cal comptar el seu equip.

Dels cinc primers classificats després de la jornada de la setmana passada, els dos primers van caure derrotats en pistes de les quals, a priori, havien de treure la victòria. El tercer, el CB Prat, va vèncer i va recuperar el segon lloc però amb moltes més dificultats de les esperades per superar un rival de la part baixa, l'Iberostar Palma. El quart, l'Oviedo, va ser el que va respondre millor amb un clar triomf a casa contra el Clavijo i el cinquè, el Melilla, també va patir per imposar-se de tres punts a la pista del Palència.

Sorpresa, però no tanta

La sorpresa de la jornada va ser, sens dubte, la derrota del líder al camp del cuer. Efectivament, poca gent s'esperava que el derbi del Miño caigués de la banda de l'Ourense tot i que, vist fredament, tampoc no era una possibilitat descartable.

Així, els d'Ourense tenen ara mateix la millor ratxa positiva oberta de tota la lliga LEB. Han guanyat els tres darrers partits quan dels quinze anteriors només s'havien imposat en un. Es va creuar aquesta línia amb la possible relaxació del Breogán després d'haver assegurat jugar la Copa a casa i de veure com la nit abans havia perdut el Manresa, a qui considera el seu rival més gran.

El seu entrenador, Natxo Lezkano, va mostrar-se reaci a pensar que «ens haguem relaxat i que haguem menypreat l'Ourense perquè seria la primera vegada en tot l'any. Sí que és cert que hem estat desencertats i que a mesura que passaven els minuts i no anotàvem ens anàvem posant nerviosos. No estàvem inquiets des del principi perquè la nostra situació és envejable i no vull pensar que ens vèiem guanyadors abans de jugar perquè tenim molts jugadors que coneixen la lliga i saben que quan es juga contra el líder, hi ha un extra de motivació».

D'una manera difererent a l'experimentada pel Breogán, l'altre finalista a la Copa, l'ICL, es va trobar una situació similar a Càceres. Contra un rival amb dues baixes importants i amb un altre puntal minvat per gastroenteritis, els manresans, en paraules d'Aleix Duran, tampoc «no hem jugat bé, ni hem fet les coses que havíem de fer des del primer moment. A la primera part guanyàvem de cinc punts perquè hem tingut encert anotador. Quan aquest ha baixat, ells han continuat fent les seves coses i han guanyat de manera merescuda».

El CB Prat, per la seva banda, no és dels que es relaxen, però en el seu cas està pagant les lesions. Va notar la baixa d'Andriuskevicius a Manresa i dissabte, contra el Palma, no va poder comptar amb Campbell, ni amb un Marc Blanch que estarà un mes i mig de baixa. Es va haver de basar en els 43 punts de valoració de Cate per derrotar el Palma.

Una sola victòria forastera

Una altra dada que demostra que cada vegada serà més complicat guanyar és que, per primera vegada des que va començar la lliga, només hi ha hagut una sola victòria d'un equip a fora de casa. Va ser l'aconseguida pel Melilla a la pista del Palència i va ser molt igualada (69-72). A mesura que vagi avançant la competició sembla que serà més complicat vèncer a domicili. Qui més, qui menys, tindrà aspiracions com guanyar la lliga, entrar al play-off i fer-ho en la millor posició possible per poder disputar els desempats a casa o evitar les posicions de descens. Tots saben que assegurar els partits al propi pavelló és la millor manera i els públics seran més calents i apassionats.

I llavors hi ha els fitxatges. El de Nacho Martín per l'ICL és un exemple que tothom farà un esforç per aconseguir els seus objectius i el nivell, probablement, pujarà exponencialment. La jornada 18 ha mostrat com pot ser la lliga a partir d'ara per als rics, i com poden plorar i patir.