Levitec Osca - ICL Manresa, en directe

Segueix en directe el partit entre el Levitec Osca i l'ICL Manresa. El conjunt bagenc vol aconseguir la victòria a domicili per allargar la seva ratxa de victòries i d'aquesta manera pressionar els primers classificats de la LEB Or.







L'ICL Manresa no està sol a Osca. Com es pot veure en el vídeo adjunt, un grup d'aficionats manresans anima l'equip al Palacio Municipal de los Deportes.





????... i no estem sols a Osca.

???? Una vintena d´aficionats ens donaran caliu. Sou collonuts! pic.twitter.com/DZdIusADCE — ICL Manresa (@BasquetManresa) 2 de març de 2018