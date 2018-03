Toca reconciliar-se amb el joc i l'afició

«És l'hora dels valents». Aleix Duran fa servir el lema del club per definir el partit d'aquest vespre entre l'ICL i el Sammic. Una revàlida que els manresans, després de la derrota de divendres passat a la pista del cuer, afronten amb molta motivació però també amb problemes físics que minven el potencial de l'equip.

Després de la baixa per lesió de Guillem Jou, que estarà un mes aturat, l'equip ha tingut més «males notícies», com explica Duran. Álvaro Muñoz, amb molèsties als dos tendons d'Aquil·les, està gairebé descartat per avui. I Nacho Martín és dubte per unes molèsties en un os del peu però és molt probable que l'infiltrin per jugar.

Les dues baixes al joc exterior faran que Gintvainis jugui més d'escorta i Dani García ho faci de base. També pot tenir protagonisme el navassenc Nil Brià, vinculat del Martorell, però Duran no vol carregar-lo de «gran responsabilitat» perquè no és el millor dia. «Més d'un jugador haurà de fer un pas endavant en un partit que no serà fàcil, com tampoc ho serà l'ambient», vaticina.

Impossibilitat de fitxar

Expectant amb la grada

Aleix Duran haurà de moure peces per paliar les baixes. Fitxar és impossible a no ser que es produeixi una baixa de més de quatre mesos. I el tècnic tampoc lamenta no haver reforçat més la plantilla abans que es tanqués el mercat. «Vam prendre un risc invertint els diners que el club tenia per reforçar-se en una oportunitat, com era el Nacho Martín», recorda Duran. El club podria haver optat per un jugador «d'un nivell més baix», explica, «i fer un altre fitxatge per si de cas. Però vam decidir fitxar el jugador que ens feia un salt endavant. Va ser una decisió valenta i mirar enrere ja no serveix».



Aleix Duran assegura que la reacció de l'equip després de la derrota serà bona: «Té ganes de demostrar que es va equivocar en la der-rota a Clavijo». I demana que, «d'una vegada per totes», els jugadors aprenguin la lliçó: «Quan no donem el màxim, ho fem molt malament».

Respecte a la reacció de l'afició, Duran explica que «la gent estarà a l'expectativa i ens donarà poc marge d'error. Quan fas un partit tan dolent, t'ho guanyes. Com a mínim, això és pel que em preparo». Sobretot perquè «veníem del millor partit i vam fer el pitjor. I cada vegada que hem perdut, la decepció ha estat molt gran».

Per tot plegat, el tècnic demana començar amb força: «Perquè venim de fer un molt mal partit i tenim ganes de mostrar que aquest no és el nostre nivell, per marcar un punt de duresa al rival i per la nostra gent, que es van endur un disgust molt gran».