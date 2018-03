Un esprint final amb tot per decidir

A falta de cinc jornades per acabar la lliga regular, l'ICL té opcions d'acabar en qualsevol de les cinc primeres posicions de la classificació de la LEB Or, encara que per ser quart o cinquè hauria de protagonitzar un daltabaix difícil d'imaginar. Per tant, el més probable és que el conjunt manresà acabi primer, amb el premi de l'ascens directe, segon, amb factor pista a favor en totes les eliminatòries de play-off, o tercer.

Atrapar el Breogán, que té un partit de marge i el bàsquet average a favor, sembla complicat. Però els gallecs han deixat una part important del seu coixí en les últimes cinc jornades: de tres partits d'avantatge amb l'ICL ha passat a només un, tot i que cal recordar que el Breogán va caure en el duel directe al Nou Congost.

Ara, amb cinc partits per jugar i l'ascens a tocar, la pressió tant pot motivar l'equip de Natxo Lezkano com li pot passar factura. El Breogán depèn només d'ell. I, si tenim en compte els resultats de la primera volta contra els rivals que li queden, ho té tot a favor: va der-rotar el Clavijo, el Sammic, el Corunya i l'Oviedo, i només va perdre amb l'Araberri. Per la seva part, l'ICL també té un balanç de 4-1 amb els equips que li queden: a la primera volta va perdre amb l'Oviedo i va derrotar l'Ourense, el Valladolid, el Prat i el Lleida.

Plantilles molt diferents



Mirar els resultats de la primera volta pot servir de referència, però no és una regla exacta, sobretot perquè els equips han canviat molt des d'aleshores. L'ICL rebrà diumenge un Oviedo que té com a novetats, respecte a la plantilla de la primera volta, l'ala Zoran Vrkic, l'ala pivot Mike Carlson i el pivot Chema González, recanvi d'un exjugador del Manresa, Óliver Arteaga, que està lesionat.

Just després, els homes d'Aleix Duran visitaran un Ourense que té un balanç de 9-3 a la segona volta i que ha passat de ser el cuer destacat a la competició a somiar amb els play-off: el pivot letó Davis Rozitis, a qui van recollir a Lleida quan l'equip feia en autocar el trajecte de Manresa a Ourense, és un dels seus puntals juntament amb un altre fitxatge de meitat de curs, l'escorta Jhornan Zamora.

I també presenta novetats el rival més directe de l'ICL, el CB Prat, que ha incorporat Saúl Blanco i l'exmanresà Pep Ortega per afrontar amb més garanties els play-off, malgrat que el seu president, Arseni Conde, ja ha deixat clar que el club renunciarà a l'ascens si l'acaba aconseguint.

Però no només l'ICL s'enfrontarà a rivals molt canviats en aquest tram final de curs. També el Breogán, que d'aquí a dues jornades s'enfronta al Clavijo, botxí recent dels manresans. El conjunt de la Rioja, amb alguns retocs a la plantilla, ha deixat de ser el cuer i està en plena ratxa postiva: ha encadenat tres victòries seguides, a més de tres triomfs en els seus tres últims desplaçaments. Els dos equips bascos, l'Araberri i el Sammic, en canvi, semblen rivals més favorables per al líder de la lliga.

El Prat ho té complicat



Dels tres capdavanters de la LEB Or, l'equip amb el calendari més complicat en aquest tram final és el Prat: tres desplaçaments –a Melilla i a Palència com a grans obstacles– i la visita de l'ICL Manresa en la penúltima jornada, en un duel que pot ser clau per assegurar la segona posició d'algun dels dos, per continuar somiant amb el lideratge o per acabar de descartar algú d'aquesta lluita.

Si mirem els resultats de la primera volta, el Prat té un molt mal balanç amb els rivals que li queden per sobre: va perdre a casa amb el Melilla i també va caure a Castelló i a Manresa. Dels cinc rivals, quatre lluiten per obtenir una bona posició als play-off i el darrer, el Barça B, juga per evitar un fatídic descens.

Triar rival, poc recomanable



Si l'ICL mantingués la segona posició al final de la lliga regular i res més canviés, el Valladolid seria el rival a la primera ronda de play-off. Però el possible oponent encara pot variar i, per tant, tampoc seria bo fer càbales per saber contra qui podria interessar més jugar primer. Normalment, escollir rival surt malament. I en aquests moments, amb l'equip minvat per les lesions, el que més convé a l'ICL és recuperar efectius i arribar en la millor forma possible a uns hipotètics play-off.