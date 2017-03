El jove periodista Aleix Camprubí, nou president d'Esquerra a Berga

Primer per l´esquerra, Aleix Camprubí, nou president amb membres de la nova direcció Arxiu particular

La junta d'ERC a Berga té nou president. Es tracta del jove periodista d'Aleix Camprubí i Pont (Berga, 1994). Era l´únic candidat a la presidència local i ha estat escollit en una reunió de l'assemblea local celebrada aquest divendres a la nit. Substitueix en el càrrec a Jaume Giménez que ha plegat per motuhs personals.

Fonts d'ERC han explicat que el flamant president ha agraït la tasca feta pel president sortint, que ha explicat els motius pels quals es postulava, i ha presentat el Pla de Treball 2017 – 2019 que, "entre altres coses, contempla 7 punts principals referents a la gestió interna del partit, 7 punts bàsics de la projecció del partit, a més dels diversos objectius de les secretaries".

Dels objectius fixats en destaca el de la projecció així com també la nova organització interna i millorar la comunicació "tant a nivell extern, a través dels mitjans, els actes, etcetèra com a nivell intern, aconseguint una comunicació fluida entre tots els afiliats". Fonts d'ERC han remarcat "l´objectiu del 100% de transparència amb la militància, la qual tindrà l´opció de reclamar totes les informacions que vulguin, i que seran cedides amb facilitats, sempre i quant el partit tingui la potestat de fer-ho".

A més del president, la nova direcció d'ERC la integren Ramon Camps com a responsable de la secretaria d'Organització, Jordi Parera a cura de la Secretaria de Finances; Aleix Camprubí titular de la Secretaria d'Imatge i Comunicació, Ramon Camps, com a responsable de la Secretaria de la Dona i d´Igualtat, Josep Xoy a la secretaria de Politica municipal; Ermínia Altarriba com a portaveu del grup municipal d'ERC i Anca Maria com a portaveu de les JERC