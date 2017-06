Berga viu la Patum més calorosa d'ençà del 2003

Berga està vivint una de les Patums més caloroses almenys d'ençà del 2003, amb valors que a migdia ja arriben als 30 graus i màximes fins als 35. La festa registra uns valors absolutament excepcionals per aquesta època de l'any quan encara no hem aribat a l'estiu, remarca el meteoròleg berguedà Aleix Serra, professional del Servei de Meteorologia de Catalunya. «Aquestes temperatures són pròpies d'una calorada d'estiu». Calcula que se situen entre 5 i 10 graus més altes del que pertocaria. Això es nota especialment als migdies, sobretot ahir i s'espera que també avui. Segons el seu recull de dades del temps a Berga, les darreres 24 Patums, « la meitat dels anys se superen els 30 graus almenys un dia, normalment per poc». Aquest 2017, «segurament els superarem tots els dies».

L'únic precedent d'una Patum tan calorosa com la que es preveu aquest any és remunta al 2003. Aquell any es va escaure una mica més tard, del 18 al 22 de juny, i es va arribar als 36 graus.