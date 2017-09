Calendari boletaire 2017

La temporada boletaire 2017 aixeca el teló. L'estiu sec, amb unes pluges que no han acabat d'arribar fins a mig setembre, han retardat l'aparició dels primers bolets, però de mica en mica van traient el cap, especialment en cotes altes del Pirineu i el Prepirineu. A continuació recollim el calendari boletaire del 2017 amb les principals fires i festes del món del bolet que se celebren enguany a Catalunya. Algunes de les cites habituals encara no tenen establerta la data. Anirem actualitzant el calendari. Aquí trobaràs consells sobre on trobar rovellons.

Mercat del Bolet de Cal Rosal (Berguedà)



Diari, de setembre a novembre

Mercat del Bolet de Guardiola (Berguedà)



Diari, de setembre a novembre

Festa del bolet de Setcases (Ripollès)



16 i 17 de setembre

Fira del Bolet de La Pobla de Lillet (Berguedà)



23 i 24 de setembre

Bergabolet (Berguedà)



30 setembre i 1 d'octubre

Festa del Bolet de Seva(Osona)



8 d'octubre

Fira del bolet de Vilada (Berguedà)



8 d'octubre

Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès



21 i 22 d'octubre



Boletus, fira del bolet d'Isona (Pallars J.)

Imatge de la Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès



21 i 22 d'octubre

Festa del Bolet d'Olvan (Berguedà)



23 d'octubre

Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de Dalt (Maresme)



29 d'octubre

Fira de la llenega de Cardona(Bages)



29 d'octubre

Fira del Bolet de Castellterçol (Vallès O.)



29 d'octubre