Un 25% dels treballadors de l'Ajuntament de Berga treballaran el 12-O

Per tercer any consecutiu d´ençà que governa la CUP a Berga, el Dia de la Hispanitat,el 12 d´octubre serà un dia laborable al consistori berguedà almenys pels membres de l´executiu. Tot i que el registre està tancat perquè el calendari laboral vigent preveu que és un dia festiu , els regidors de la CUP aniran a treballar. Com també ho faran una quarantena de treballadors dels 162 que configuren la plantilla municipal, una xifra superior a la del 12-O del 2016 quan van ser 24 els funcionaris que van anar al seu lloc de treball al consistori. Així, enguany es preveu que aniran a treballar un 24,95% del personal municipal. I serà l´any dels tres darrers que hi haurà més personal municipal treballant el Dia de la Hispanitat a l´ajuntament de la capital berguedana.

Fonts municipals han explicat que enguany treballaran una quarantena de persones d´un total de 162. « Això representa un 24,69% del personal del consistori».I és una xifra superior a la de l´any passat quan van anar a treballar 24 persones de la plantilla municipal. Fonts municipals han indicat que «els funcionaris que treballin aquest dijous podran bescanviar-lo per qualsevol altre dia que escullin». L´alcaldessa de Berga Montse Venturós (CUP) considera que «la xifra de persones que volen treballar el 12-O no serà prou significativa fins que no hi hagi un posicionament institucional i de país unitari per a fer que el 12 d´octubre sigui un dia laborable».

La dirigent berguedana ha explicat en un comunicat que la decisió de l´equip de govern «respon a una qüestió de coherència» perquè «el 12 d´octubre es commemora la colonització del continent americà per part de l´imperi espanyol i nosaltres no combreguem amb els principis d´una festa basada en un genocidi».

Fonts municipals han exposat que «el funcionament de l´Ajuntament de Berga dependrà de l´assistència del personal del consistori i per tant, no es pot garantir que l´ens local funcioni amb normalitat. De fet, el servei de registre no estarà disponible i l´Oficina d´Atenció Ciutadana tampoc estarà oberta al públic».



Gironella i Puig-reig també obren

Els ajuntaments de Gironella i Puig-reig també obren portes aquest 12-O. David Font, l'alcalde ha explicat a Regió7 que el consistori gironellenc romandrà "obert en horari habitual els dijous, matí i tarda, amb registre funcionant i alguns altres serveis també. Aprofitarem per fer algunes formacions amb treballadors (expedient electrònic). Per tant el registre funcionarà segons l'alcalde i també l'atenció al públic. Es preveu que treballin 7 funcionaris d'oficines i n'hi haurà 5 més que no poden treballar però que no fan el festiu com preveu el calendari laboral sinó que se l'agafen de les seves pròpies vacances ha indicat Font. Tot plegat farà que siguin "la meitat del personal d'oficines" . L'alcalde ha indicat que a diferència de Berga, "el dia de treball és voluntari, és a dir, no es compensa amb cap altre dia a Gironella".

A l'ajuntament de Puig-reig treballarà el govern i el personal que ho vulgui que ahir no s'havia concretat quin seria així com tampoc quins serveis es podran prestar.