Negociacions per sortir d'un afer judicialitzat

? Representants del govern de Berga i els seus assessors i els de Bífidus Produccions s'han reunit per negociar una sortida pactada que permeti posar punt final al procés judicial que enfronta les dues parts. Sobre la taula, una reclamació del consistori de 120.000 euros per no haver abonat al seu dia el cànon establert en la clàusula de la concessió, i factures de llum i telèfon del local. La concessionària va recórrer a la justícia i va aconseguir que la reclamació quedés en 52.000 euros, quantitat que Bífidus ha recorregut de nou. Els gestors de l'emissora també han reclamat danys i perjudicis al consistori per no reparar l'avaria de la Figuerassa.

Segons el regidor Ribera, les reunions «van anar molt bé. Estem treballant en la redacció d'un principi d'acord» per «a un tema que fa molts anys que dura».