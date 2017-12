Bagà ingressarà 1,8 milions en 30 anys per l'ocupació de la muntanya de Coll de Pal

L'Ajuntament de Bagà preveu ingressar 1,8 milions d'euros en 30 anys (60.000 euros anuals) de Ferrocarrils de la Generalitat per cedir-li l'ocupació de 90 hectàrees de la muntanya pública de Coll de Pal. En aquests terrenys s'ubiquen diferents instal·lacions i serveis de l'estació ceretana de la Molina i projectes com el telecabina fins a la Tosa, que només podien anar endavant si es renovava aquest conveni, tal com ja va avançar aquest diari al seu dia. El conveni també preveu que s'acabi el telecadira que unirà Coll de Pal amb la Molina, les obres del qual estan aturades des del 2011.

El ple del consistori ha donat llum verd a un conveni que ara se sotmetrà a exposició pública durant un mes. Un cop s'hagi aprovat definitivament, se signarà per part dels representants del consistori de Bagà i de l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat.

Existeix constància documental de l'ocupació de la muntanya pública de Coll de Pal des de la dècada dels 50 del segle XX, segons ha explicat l'alcalde de Bagà, Nicolás Viso. L'esmentat conveni s'acabava al final d'aquest 2017. Feia mesos que es mantenien converses per renovar-lo. El batlle baganès ha explicat que fins ara Bagà mai no havia cobrat un cànon per l'ocupació d'aquest sòl. D'aquí la seva «alegria» perquè les arques municipals baganeses tindran uns ingressos per una cessió de terrenys que fins ara es feia igualment però sense que l'Ajuntament en percebés una compensació econòmica a canvi.

L'alcalde de Bagà ha explicat que dels 60.000 euros anuals que rebrà el consistori baganès, el 15% es destinaran a fer actuacions de millora de la muntanya de Coll de Pal, ja sigui en l'àmbit de la ramaderia o per adequar camins o infraestructures diverses.

El conveni suposarà desencallar la construcció del telecadira que va quedar a mig fer el 2011 a causa de la crisi i que ha d'enllaçar les estacions d'esquí de la Molina i Coll de Pal. Igualment, i tal com ja va avançar també aquest diari al seu dia, materialitzar l'allargament del telecabina Alp 2.500 fins al refugi del Niu de l'Àliga i el cim de la Tosa. Les dues actuacions estan valorades en més de 6 milions d'euros i més de 4 corresponen a l'actuació a l'estació ceretana, en part, en sòl baganès, ha explicat l'alcalde, Nicolás Viso.

El conveni esmentat preveu que si en els propers cinc anys Ferrocarrils no du a terme i completa l'acabament del telecadira de Coll de Pal i l'allargament del telecabina de la Tosa, la cessió de la muntanya pública baganesa quedaria sense efecte. Tanmateix, les dues obres es troben en fase de licitació, de manera que es preveu que se'n puguin iniciar els respectius treballs el 2018

Aquest conveni permetrà potenciar l'estació municipal baganesa de Coll de Pal com a motor per dinamitzar el sector turístic i comercial de la comarca. Viso ha agraït la «bona predisposició» de Ferrocarrils, del Govern, així com també la complicitat del Consell Comarcal del Berguedà.