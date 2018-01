Milloren la zona d'accés a la part ampliada de l'hospital de Berga

L'Ajuntament de Berga iniciarà demà, dilluns 8 de gener, les obres d'adequació i de millora del vial d'accés a la part ampliada de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de la capital berguedana.

Els treballs consistiran en la instal·lació de l'enllumenat i la senyalització viària, així com també de la implantació de noves places d'aparcament de zona blava per als usuaris que accedeixin al centre sanitari a través d'aquest nou carrer, que es preveu que estigui obert a la circulació de vehicles al febrer.

Tal com han explicat fonts municipals, aquest conjunt d'actuacions va quedar pendent de les tasques d'urbanització d'aquest sector l'any 2010 i, per aquest motiu, el carrer, situat a sobre del pàrquing de dalt de l'hospital, ha estat fora d'ús durant aquest temps.

Segons les mateixes fonts, d'una banda, les obres d'adequació de la zona preveuen l'habilitació del subministrament elèctric amb la col·locació d'onze fanals de llum led de baix consum i també s'habilitaran 42 places d'estacionament de vehicles distribuïdes en dues fileres situades al voral esquerre de la calçada. Aquest nou espai d'aparcament serà de zona blava i de tarifa reduïda, com el pàrquing superior del centre sanitari. Això farà que els usuaris puguin estacionar els vehicles al preu d'1 euro durant tot el dia, sense limitació de temps. La zona d'aparcament disposarà de se-nyals verticals que indicaran l'inici i el final de l'espai d'estacionament habilitat.

D'altra banda, també es faran tasques de pintura vial per senyalitzar tant el nou vial com les noves zones d'aparcament, i es repintarà la rotonda d'accés a l'equipament sanitari per reforçar la seguretat dels vianants que transiten per aquest tram, a tocar de la gasolinera.

Els treballs relacionats amb l'enllumenat seran executats per l'empresa Elecnor SA, mentre que l'empresa Tràfic i Serveis s'encar-regarà de la instal·lació de la se-nyalització vertical i de la pintura vial. Les obres d'adequació del vial d'accés a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé tenen un cost aproximat de 9.000 euros i es finançaran amb fons propis de l'empresa municipal BRG Serveis, que també serà l'encarregada de la direcció i gestió facultativa dels treballs.