«Tothom ha de poder treballar»

Cada vegada hi ha més empreses del Berguedà que treballen tenint en compte el seu entorn social i mediambiental i que aposten per desenvolupar accions de caràcter social que acaben tenint un impacte positiu, no només econòmic, al territori i als seus veïns. Hi ha explotacions que tenen la Responsabilitat Social Empresarial dins de la seva estructura, mentre que d´altres simplement són empreses que col·laboren socialment donant suport a projectes que aporten un valor afegit a nivell social.

L´Agència de Desenvolupament del Berguedà ha volgut reconèixer la tasca de les empreses que tenen una trajectòria en aquest camp o les que fa poc que hi treballen. És a dir, les que més enllà de tenir en compte l´obtenció de beneficis, dediquen una part dels seus recursos, econòmics i de temps, a impulsar accions socials que són un valor afegit per al desenvolupament econòmic i de la societat a la comarca.

La llista d´empreses és llarga i es poden classificar segons quina és la seva activitat en l´àmbit social, per exemple, des de les empreses que acullen en pràctiques o contracten joves, persones amb trastorn de salut mental o persones de col·lectius vulnerables; fins a les empreses que han cedit espais per a la formació d´alumnes; passant per les del sector turístic que han obtingut el distintiu de compromís per la sostenibilitat Biosphere, o les que han fomentat l´economia circular i les impulsores de l´economia social al Berguedà. La llarga llista -integrada per entitats i empreses de diversos sectors de la comarca- l´ha editat en un llibret l´Agència amb l´objectiu de fer-ne ressò.

Berguedà Setmanal ha parlat amb responsables de dues d´aquestes empreses. Tractaments Ecològics i Containers del Berguedà treballa amb l´objectiu de millorar la seva responsabilitat social envers el territori des dels seus inicis. Tal com expliquen Anna Freixa i Marta Freixa, dues de les seves responsables, «ja als anys 80 ens vam implicar, juntament amb el Taller Coloma, en la campanya de recollida d´ampolles de cava després de Nadal per obtenir beneficis per al centre especial de treball». En els darrers anys, han continuat la tasca participant en projectes d´economia circular i sostenible i contractant usuaris del Taller Coloma i també persones amb problemes de salut mental. A més a més, formen part de programes per a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat del territori, com per exemple l´Incorpora. «Tothom ha de poder treballar i en una organització empresarial hi ha feina per a tothom sense cap mena de discriminació», asseguren. També, han recordat, «juntament amb la iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà hem fet que s´impliquin en l´àmbit de la responsabilitat social restaurants, càterings, escoles...», a partir de la campanya de reciclatge d´oli usat, amb la qual es destina una part dels beneficis a alguna entitat social, enguany al Grup Horitzó.



Compromís social

«Ens agrada treballar amb programes d´inserció laboral per donar oportunitats a tothom, però en algunes ocasions comporta molta feina extra», ha assegurat Remei Escolies. La responsable del restaurant Els Roures, de Castellar del Riu, recorda que el negoci familiar, amb més de quatre dècades de vida, ha treballat «sempre» en el vessant més social i ha recordat que actualment també estan adherits al compromís per la sostenibilitat turística territorial. «Quan encara no existia això de fer pràctiques, la meva mare ja agafava joves que volien començar a treballar per fer alguns diners, encara que no coneguessin l´ofici», explica. En els darrers anys han passat pel restaurant joves en pràctiques i persones de col·lectius més vulnerables que han acabat formant part de la plantilla. «Per exemple, hi ha un treballador que va entrar a través del Taller Coloma i fa vint-i-dos anys que hi és», diu Escolies. Destaca, però, que «cada cas és un món, i no totes les persones que passen a fer pràctiques s´acaben quedant».

La directora d´operacions de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, Rosa Pujols, ha volgut remarcar que «la Responsabilitat Social Empresarial no és un concepte nou, i al Berguedà hi ha moltes empreses que fan accions i treballen sota els seus valors encara que algunes d'elles no de forma explícita.» Pujols assegura que «un territori amb empreses que treballen en aquesta línia, esdevé un territori més responsable socialment, més sostenible, més relacional, i amb un entorn més favorable per a la col·laboració i cooperació, la generació d'oportunitats i la millora de la qualitat de vida».

En la mateixa línia, ha recordat que «l´Agència emprèn accions per fomentar i donar a conèixer què és la Responsabilitat Social Empresarial, ja sigui a través de xerrades, formacions, o posant en valor i fent aquest reconeixement», com és el cas de l´edició del llibret que inclou les empreses que hi treballen.