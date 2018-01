Restauren el vestit que la geganta vella de la Patum va estrenar el 1958

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil – CDMT de Terrassa ha estat l'encarregat de portar a terme les tasques de restauració del vestit estrenat per la geganta vella durant La Patum del 1958. L'objectiu del Patronat de La Patum és restaurar i conservar el vestuari antic de la comparseria de la festa i, per això, l'any 2005 es va iniciar aquest procés de restauració de la indumentària patumaire. Per les mans de les restauradores del CDMT han passat peces de roba de diverses comparses com per exemple els turcs i cavallets, l'àliga, els nans vells i els nans nous. Durant el 2016 es va procedir a la restauració del vestit que el gegant vell va lluir des del 1958 fins al 1978 i el 2017 ha estat el torn del conjunt que va vestir la geganta vella durant el mateix període.

La regidora de Patum, Mònica Garcia, explica que "la importància de les restauracions recau en el fet de posar en valor i mantenir el patrimoni patumaire". Garcia afirma que "per explicar i fomentar el respecte per La Patum és necessari conèixer els seus orígens i tenir el passat ben present. Per això, volem seguir restaurant i millorant de forma constant les condicions en què es troba el patrimoni que forma part de la història de la nostra festa".

En aquesta ocasió, el procés de restauració de la indumentària de la geganta ha inclòs el vestit, el cinturó, l'armilla i les dues mànigues dobles de l'armilla. Segons la informació facilitada pel Centre de Documentació i Meseu Tèxtil de Terrassa, els treballs han consistit en la neteja de les peces mitjançant el sistema de la microaspiració controlada amb profunditat, ja que el vestit està confeccionat amb diversos materials i això fa que no s'hi pugui introduir humitat de forma directa. Per relaxar els plecs i les arrugues dels teixits, s'ha emprat un humidificador d'ultrasons i vapor fred per aplanar-ne els deterioraments. També s'han consolidat els estrips petits que presentava el vestit. Això s'ha fet amb suports locals fixats amb fils de seda tenyits amb tints de conservació. Per últim, s'ha fixat la pedreria i els galons metàl·lics que formen part dels elements decoratius de les peces per evitar que es perdin.

La intervenció ha tingut un cost de 2.665,23 euros i ha estat finançada a través d'una subvenció de 2.689 euros provinent dels fons destinats a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme que atorga l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.