El Consell Comarcal del Berguedà suspèn el ple d'aquest dimecres per la nevada

El Consell Comarcal del Berguedà ha anunciat que suspèn al celebració del ple que s'havia convocat per aquest dimecres a les 8 del vespre, a causa de la nevada. A mesura que passen les hores el temporal va complicant la mobilitat a la comarca tant a les vies principals com la C-16 (a la foto a l'alçada de Gironella) o la part nord on és obligatori l'ús de cadenes a l'àrea del Túnel del Cadí al terme de Bagà, la B-400 de Guardiola a Gósol o la carretera de Guardiola a la Pobla de Lillet, entre d'altres. A l'interior dels nuclis urbans els serveis municipals treballen per netejar els carrers de neu amb màquines i equips llevaneus.

A Berga ja s'acumulen 10 centímetres de neu. El consistori ha mobilitzat 4 vehicles llevaneus, 1 vehicle d'estesa de fundants i 4 equips de neteja manual a mantenir nets els carrers.