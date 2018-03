Berga acull actes tot el dia per reivindicar els drets de les dones

Berga ha acollit aquest dijous, Dia de la Dona, diferents actes per denunciar els greuges i atacs que pateix el col·lectiu femení com la bretxa salarial o la violència sexual i per reclamar la igualtat. Hi ha hagut una concentració i marxa pels carrers de Berga, un dinar i xerrades.

A la foto es pot veure la concentració de treballadores i treballadors del Consell Comarcal del Berguedà que han fet una aturada al matí.

L'Ajuntament de Berga han establert serveis mínims i autoritats com l'alcaldessa Montse Venturós han fet vaga.