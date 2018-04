La llei del foc dificulta a la Patum Infantil omplir totes les places de guitaires

La normativa del foc que impedeix que infants menors de 10 anys tinguin contacte directe amb material pirotècnic dificulta, des de fa dos anys, el procés d'inscripcions per participar a la Patum Infantil. Els responsables de l'associació que vetlla per la conservació de la festa asseguren que costa omplir totes les places de les comparses de foc tenint en compte les exigències del Reial Decret 989/2015, que suposa que els infants de menys de 10 anys no poden formar part de les guites, les maces ni tampoc saltar de ple. En el sorteig fet dimarts, on es repartien les places per participar a la Patum dels xics d'aquest Corpus, van quedar buides catorze places de guitaire, set per a la guita xica i set per a la gran. També una plaça de geganter.

Els responsables de la Patum Infantil fan una crida per trobar infants d'entre 10 i 11 anys interessats a formar part de la comparsa de la guita. El portaveu de l'associació, Guillem Canal, ha recordat que l'any passat –el primer que es va aplicar de manera estricta la normativa– es van trobar en la mateixa situació. Va ser llavors quan per primera vegada, després del sorteig de places per formar part de les comparses, van quedar vacants i no es van omplir totes les places de les maces i les guites. Enguany la història s'ha repetit. Fins fa dos anys, ha explicat Canal, hi havia infants d'entre 6 i 9 anys que s'apuntaven al sorteig per poder optar a alguna comparsa de foc. «Com que la llei no ho permet, ens trobem que costa acabar d'omplir», ha afirmat. Des de ja fa uns quants anys, l'Associació de la Patum Infantil treballa per aconseguir una excepció en l'aplicació d'aquesta normativa a la festa. És per això que, paral·lelament a les converses iniciades amb responsables polítics perquè la Patum Infantil pugui eludir la llei tenint en compte el control i les mesures de seguretat que han implementat, van iniciar una campanya pública per fer ressò de la problemàtica amb què es troben. Canal ha recordat que fa anys que es treballa per garantir la total seguretat dels infants que participen en comparses de foc, però de moment l'únic que els queda és ce-nyir-se a la normativa per evitar problemes a les inspeccions a les quals se sotmeten.

Els infants que vulguin ocupar algunes de les catorze places vacants a les comparses de les guites, i que tinguin 10 o 11 anys, poden posar-se en contacte amb els responsables de la festa a través del correu comunicacio@patuminfantil.cat. També han de seguir el mateix procediment els que vulguin ocupar la vacant de geganter, en el cas que la seva alçada sigui d'entre 1,42 metres i 1,55 metres.

Dimarts es van sortejar les 98 places disponibles per a les comparses de la Patum d'enguany. Al procés s'hi van inscriure un total de 173 nens i es van ocupar 83 places, i s'està pendent d'omplir les esmentades. Ahir es van sortejar una vuitantena de salts de plens. Els assajos començaran el proper 14 de maig.