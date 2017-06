VÍDEO: El vent s'emporta en directe a un reporter irlandès en plena connexió

Deric Ó hArtagáin, un dels meteoròlegs de la televisió irlandesa TV3, es trobava en plena connexió en directe amb els informatius de la cadena, quan el vent li va passar una mala jugada. El reporter es trobava sota un paraigües al carrer donant el temps per al cap de setmana quan una ràfega de vent se'l va endur de davant de les càmeres.

En el vídeo es pot veure com els seus companys se'n riuen de la còmica situació des del plató de televisió, mentre ell intenta col·locar-se de nou per seguir amb el seu pronòstic com si no hagués passat res, tot i que les rialles de tots fan impossible que puguin continuar donant la informació meteorològica.