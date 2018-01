El Parlament de Catalunya apareix com a «Club de la comèdia» a Google Maps

El Parlament de Catalunya apareix com a 'tancat' i com a 'Club de la comèdia' al servei de mapes de Google, Google Maps. Si es fa una cerca en català de l'edifici apareixen aquestes dues inscripcions a la zona que ocupa al Parc de la Ciutadella, a banda d'una altra que se situa davant per davant, a la plaça de Joan Fiveller, que diu 'Monument a la unitat d'Espanya'. Si la cerca es fa en castellà, l'etiqueta 'tancat' no apareix, tot i que a la descripció sí s'hi diu que l'edifici està obert els caps de setmana. En tot cas, en castellà apareixen igualment les inscripcions 'Club de la Comèdia', ben bé a la porta de l'edifici, i la ja esmentada 'Monument a la unitat d'Espanya'. Es desconeix ara com ara si les inscripcions són responsabilitat de Google o bé si el popular cercador cartogràfic ha sofert l'acció de tercers.

Un altre indret emblemàtic de l'administració institucional catalana que apareix alterada és la plaça Sant Jaume, seu de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. També a Google Maps es pot comprovar com en una cantonada de la plaça, a la cruïlla entre el carrer de Ferran i la plaça de Sant Miquel, hi ha un altre 'Monument per la unitat dels espanyols', que a l'aplicació es defineix com a museu.