La lletra de Marta Sánchez per a l'himne d'Espanya

La cantant Marta Sánchez s'ha mostrat "aclaparada i incrèdula" per la resposta social que ha tingut la seva versió de l'himne d'Espanya interpretada al Teatre de la Zarzuela i ha admès que no li importaria que la seva composició pogués arribar a ser la lletra oficial.



"No vaig imaginar que seria notícia d'aquesta manera desbordant, no sóc tan agosarada, però si la meva lletra acaba sent la lletra de l'himne me n'aniré tranquil·la a la tomba", ha admès Sánchez en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press. Dirigents polítics com el president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, han plantejat a Twitter aquesta possibilitat.



La cantant ha assegurat sentir-se "orgullosa" perquè la seva iniciativa "no hagi passat desapercebuda» i ha explicat que la idea va sorgir "fa any i escaig" quan vivia a Miami, pel que ha descartat l'existència de qualsevol relació amb la situació política actual . "Se'm va acudir molt abans que explotés res a Espanya, això em salva, això és la meva garantia que no té res a veure amb això", ha indicat.



L'artista gallega ha explicat que la idea va sorgir en un moment en què "ho estava passant malament" als Estats Units. "Va ser un flaix que vaig tenir al llit i vaig pensar en l'himne, que és una música que mai s'ha fet tipus balada, sempre ha estat una marxa amb un ritme una mica incòmode i gens melòdic", ha explicat Marta Sánchez. Va ser aleshores quan, segons ha explicat, va pensar a fer-ho a la seva manera amb "un acord amb el piano".



"Això (l'himne) té la base de ser la cançó del meu país que ens pertany a tots els que hem nascut aquí, una cançó de la que hauríem de sentir-nos orgullosos, ens hauria d'agradar cantar i amb aquesta lletra tan antiga qui canta l'himne així, ningú ", ha afegit la intèrpret.



Pel que fa a la repercussió que ha aconseguit la seva actuació, ha assegurat que el seu telèfon "està cremant" i ha rebut més de 400 whatsapp "felicitant-la, a més de missatges a les xarxes socials com el del president del Govern, Mariano Rajoy i d'altres dirigents polítics.



"No em fa més feliç la felicitació de Rajoy que la de Rivera, em fan il·lusió totes les felicitacions perquè provenen dels espanyols", ha indicat l'artista, que ha assegurat estar "contenta per no haver rebut pràcticament cap crítica.





La lletra de Marta Sánchez per a l'himne d'Espanya

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) February 18, 2018

Vuelvo a casa, a mi amada tierra,la que vio nacer un corazón aquí.Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi,por eso resistí.Crece mi amor cada vez que me voy,pero no olvides que sin ti no se vivir.Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazóny no pido perdón.Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,honrarte hasta el fin.Como tu hija llevaré ese honor,llenar cada rincón con tus rayos de sol.Y si algún día no puedo volver,guárdame un sitio para descansar al fin.