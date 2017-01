Les oficines de turisme de la Cerdanya unifiquen la gestió

Les oficines de turisme de la Cerdanya han fet una passa endavant en la gestió conjunta de la informació i la promoció. Els ens turístics municipals han pres un acord que els tècnics en el sector veien bàsic des de fa molts anys però que les distàncies polítiques entre les institucions havien impossibilitat fins ara.

Així, les oficines d'informació turística de Puigcerdà, Alp, Llívia, Bellver i la del Patronat Comarcal, no tan sols plantejaran els mateixos qüestionaris als visitants, sinó que compartiran aquesta informació entre ells i es coordinaran a l'hora d'acudir a fires sectorials i jornades de treball tipus workshop a fi i efecte d'optimitzar els recursos i compartir les despeses.

La nova política de gestió conjunta de les dades permetrà fer un salt qualitatiu en la gestió de la informació dels visitants que arriben a la Cerdanya. La tècnica de Turisme del Patronat, Montse Coronas, ha argumentat que «a partir d'ara les estadístiques donaran una visió de tota la comarca, que serà bastant més real que no pas la d'una sola oficina».

Aquesta nova dinàmica, pactada en les reunions itinerants de la Taula de Turisme, també ha permès que des del dia 1 de gener les cinc oficines facin als visitants la mateixa enquesta a través d'una base de dades compartida en què el Patronat Comarcal pot obtenir les de tota la vall. Coronas ha apuntat que «això ens permetrà tenir un perfil molt més detallat del nombre de visitants que ens visiten i del seu perfil».

La nova coordinació no està tancada sinó que, al contrari, en la reunió de la Taula de Treball celebrada aquesta setmana s'ha acordat anar incorporant-hi també els petits ajuntaments i museus municipals o altres espais turístics que reben visitants com ara l'Espai Ceretània, el Museu dels Búnquers de Martinet, el de l'Esclop de Meranges, el de Das i el de la Pagesia de Llívia.

D'aquesta manera, el patronat ha d'acabar esdevenint un «paraigua» real sota el qual s'aixopluguin la resta d'ens turístics. La nova política també ha possibilitat que els principals ajuntaments comparteixin despeses en els viatges a fires i jornades de treball. Així, a partir d'ara hi assistirà un sol representant per a totes les oficines que hi estiguin interessades i compartiran les despeses en comptes de trobar-se tres gestors locals en un mateix estand.