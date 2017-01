L´escola Pau Claris de la Seu s´aboca al Dia de la Pau

L'escola Pau Claris de la Seu ha fet una aposta per consolidar entre la comunitat educativa del centre el Dia Escolar de la No-violència i la Pau, que es va celebrar a escala internacional ahir.

Amb l'objectiu de reforçar aquesta commemoració, mestres i alumnes han decorat l'escola amb elements de colors, banderoles i lemes de bons desitjos de pau especialment dirigits al conflicte armat de Síria.

Paral·lelament, el programa de celebració del Dia Escolar de la No-violència i la Pau ha inclòs l'organització d'una conferència de dues voluntàries que han estat treballant recentment als camps de refugiats.

La xerrada va permetre als alumnes constatar de primera mà el drama que sovint perceben llunyà en veure'n les informacions als mitjans de comunicació. El professorat de l'escola Pau Claris també va aprofitar la jornada per fer reflexionar l'alumnat sobre la situació que viuen nens i joves com ells que han de passar aquest hivern als camps de refugiats en unes condicions molt dures. L'escola prepara una fira solidària per recaptar fons per als refugiats.