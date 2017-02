Els usuaris del Tren Groc protesten per la limitació de les tarifes reduïdes

El Comitè d'Usuaris del Tren Groc ha obert una nova via de lluita per assegurar la universalitat de les tarifes reduïdes d'anada i tornada, les quals protegeixen el caràcter de servei públic que també té la línia, a més del turístic.

L'entitat que agrupa els usuaris de la línia ha alçat una campanya de protesta davant les autoritats de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF), propietària de la línia, per denunciar una possible restricció de la tarifa de 12 euros d'anada i tornada als viatgers individuals. Alguns usuaris han denunciat que l'SCNF els ha aplicat una tarifa de 31 euros en voler fer la compra dels bitllets en grup, sota l'argument que la reducció és tan sols per als bitllets individuals, segons ha alertat la presidenta del comitè, Monique Guerrero.

L'entitat ha anunciat una «oposició frontal» a aquestes noves restriccions.