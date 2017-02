Medi Ambient qualifica de magnífic el pla contra les orugues i n'anuncia la reedició

L'àrea de Medi Ambient del departament de Territori ha qualificat de «magnífic» el resultat de la campanya de tractament dels boscos que va realitzar a la Cerdanya la tardor passada, raó per la qual ha anunciat que aquest any en farà una segona campanya. El departament va ruixar un total de 1.200 hectàrees de la zona de la Solana entre Llívia i Bellver a fi de frenar la plaga de les oruges, que està afectant bona part dels pins del Pirineu.

El tractament realitzat a la tardor va consistir a ruixar els boscos amb un bacteri patogen de l'oruga que es diu Bacillus thuringiensis, que actua com a paràsit de la processionària. Els tècnics de Medi Ambient de la Cerdanya han copsat que en les zones on es va ruixar l'oruga ha quedat «pràcticament eliminada», segons ha emfatitzat el cap de Medi Ambient a la vall, Paco Cano, «no es pot actuar a tot arreu i tampoc no seria bo, però allà on s'ha actuat ha tingut un resultat magnífic, a les zones tractades no hi ha processionària». Cano ha matisat que aquest èxit no impedeix que en les zones on no s'ha actuat encara hi hagi un índex de presència de la processionària «elevadíssim». En aquest sentit, el departament ja va avisar que el fred que ha fet aquest mes de gener no ha afectat les bosses d'orugues que hi ha encara perquè resisteixen temperatures inferiors als 20 graus sota zero.

Per la seva banda, el responsable de Planificació dels serveis centrals de Medi Ambient, Jorge Heras, ha anunciat que davant l'èxit de la primera campanya de tractament ecològic, se'n farà una segona la pròxima tardor. Medi Ambient va actuar l'any passat sobre 20.000 hectàrees de les 70.000 afectades a tot el país. A la Cerda-nya es van tractar 1.050 hectàrees, amb una xifra indeterminada però molt alta d'orugues, ja que en cada arbre hi pot haver fins a 100 bosses i cada bossa pot albergar 200 orugues. Heras ha argumentat que la irrupció d'aquesta plaga d'orugues no tan sols va lligada a la bonança que està fent a les tardors sinó que hi està relacionat també un trencament de l'equilibri natural entre les espècies, per exemple amb una disminució paral·lela dels seus paràsits.