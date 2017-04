El Pirineu reivindica l'escola activa i de poble amb un homenatge a Rosa Campà

El Pirineu prepara un homenatge a Rosa Campà, l'educadora de Martinet que ha esdevingut una referència per a l'escola lliure i rural del Pirineu i el país. L'escola municipal de Montferrer, que des de l'any 2015 es diu Rosa Campà en record dels últims anys de docència que hi va dedicar fins que es va jubilar, l'any 2006, ha impulsat un acte d'homenatge públic per al dia 29 d'aquest mes d'abril, que ja ha començat a mobilitzar exalumnes i excompanys. L'acte aprofita el final de les obres a l'escola, les quals completen el projecte iniciat per Campà.



En l'homenatge participaran mestres que van compartir ensenyament amb Campà en les seves diverses etapes, a Sabadell, Montellà i Montferrer. També hi intervindran exalumnes i fins i tot una mestra seva a Aransa, segons ha explicat la directora de l'escola de Montferrer, Maria Rodríguez. Les ponències desglossaran la trajectòria de Campà i analitzaran el sistema pedagògic centrat en el desenvolupament de les capacitats de cada nen, que tant va defensar i aplicar. L'acte també inclourà actuacions musicals per part d'exalumnes, que van gaudir de l'ensenyament musical itinerant del qual també va ser impulsora. Quan falta tancar la llista d'assistents, l'escola de Montfer-rer preveu també l'assistència de representants del departament d'Ensenyament i d'institucions pedagògiques com ara Rosa Sensat i Escola 21. L'acte complementarà una mostra ja oberta a l'escola en què Òmnium Cultural repassa el paper de les escoles de poble en el model comarcal de l'Alt Urgell i el Pirineu. En la mostra també hi ha un apartat dedicat a Campà, que remarca el seu paper clau en la importació al Pirineu de conceptes educatius com ara les intel·ligències múltiples i la construcció col·laborativa del coneixement.





Activista docent dels pobles



Rosa Campà va néixer el 1946 a Montellà i Martinet. Va ser professora i directora de l'escola de Montellà, cap històric del municipi, durant quinze anys. Anteriorment també havia desenvolupat el seu mestratge a altres centres del Pirineu, com ara Bellestar, Viliella i Lles. Els últims vuit anys de docència els va fer a Montfer-rer, a l'Alt Urgell. L'any 2014 va morir a causa d'una malaltia i va deixar en molts nens i educadors una petjada d'ensenyament personalitzat i lluita social. Des de la seva docència de poble, Campà va resultar tota una precursora de l'educació centrada en les capacitats de cada nen i l'atenció personalitzada en base a les seves aptituds. En aquest sentit, la seva tasca va resultar un activisme local a través de la docència i el foment dels valors humans.