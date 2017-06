Puigcerdà estrena al centre de la vila nova àrea de rehabilitació comarcal

Puigcerdà ha enllestit la creació d'un nou espai per al servei comarcal de rehabilitació a l'edifici de l'antic hospital i aquest dilluns l'estrenarà. L'obertura d'aquest espai suposa un trasllat de la Residència Sociosanitària on es presta ara i, per tant, obre la possibilitat que aquest equipament guanyi espai per a futures ampliacions.

Les noves instal·lacions per al servei de rehabilitació s'han creat a la tercera planta de l'antic hospital de la plaça Santa Maria, un edifici que, com la residència, continua gestionant la Fundació Hospital de Puigcerdà. El servei prestarà en un entorn renovat la rehabilitació física, de fisioteràpia i logopèdia tant en les modalitats ambulatòries com en les domiciliàries. Igualment, presta servei a la residència i a l'Hospital de Cerdanya, el transfronterer, atenent els pacients que hi estan ingressats, així com als usuaris de CatSalut, assegurats de mútues, associats i usuaris particulars, segons han explicat els responsables de la fundació. El trasllat al centre de la vila també respon a la voluntat de l'Ajuntament de Puigcerdà de concentrar-hi els serveis sanitaris.

8.000 sessions a l'any

El servei de rehabilitació el presta un equip format per quatre fisioterapeutes a jornada completa i un a mitja jornada, una logopeda, un metge rehabilitador, una administrativa i una metgessa responsable del servei.

Segons les estadístiques de la Fundació Hospital de Puigcerdà, el servei de rehabilitació presta al llarg de l'any 8.000 sessions de fisioteràpia ambulatòria, 900 de fisioteràpia domiciliària i 1.000 de logopèdia contractats per CatSalut. També realitza 3.000 sessions de fisioteràpia a la unitat de convalescència, 5.500 a la unitat residencial i hospital de dia, 2.400 al transfronterer i 500 corresponents a mútues, associats i usuaris particulars.