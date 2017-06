La Seu crearà una Aula de Cuina sobre el producte local

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat una moció d'ERC en la qual el grup de l'oposició ha plantejat la creació d'una Aula de Cuina i Tast. Aquest nou espai de formació i promoció ha de permetre «impulsar la gastronomia i els productes de l'Alt Urgell i del Pirineu en general», segons han argumentat els responsables del grup municipal. En aquest sentit, el grup d'ERC ha explicat que «aquesta moció va rebre algunes propostes de millora que van ser acceptades i acollides pels republicans i que, un cop afegides als punts d'acord definitius, també van ser aprovades amb el suport de la totalitat dels grups del ple. Entre les esmenes acollides hi ha la de permetre a entitats i associacions locals la seva utilització quan la programació habitual ho permeti. La creació de l'Aula de Cuina i Tast s'emmarca en la dinàmica fixada en els últims anys per l'Ajuntament de la Seu de convertir la capital alt-urgellenca en una referència en la indústria agroalimentària del Pirineu, amb els formatges com a grans caps de cartell. En aquest sentit, la ciutat promou l'eslògan «Capital del formatge» en els actes de promoció tot acompanyant el nom de la Seu. L'Aula de Cuina donaria un nou impuls a l'elaboració, per exemple, dels productes làctics i carnis de l'Alt Urgell.